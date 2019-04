Senioren-Tagesstätte ist eine „erfolgreiche Geschichte“

Vor zehn Jahren war die ehemalige Siemens-Kuranlage noch das Sorgenkind der Gemeinde Eschenlohe. Das hat sich grundlegend geändert. Die dort ansässige Seniorentagesstätte hat inzwischen auf 70 Plätze erweitert.

Eschenlohe – Bürgermeister Anton Kölbl (CSU) spricht von einer „erfolgreichen Geschichte, die da oben entstanden ist“. Mit „da oben“ meint der Rathauschef die Seniorentagesstätte im ehemaligen Siemens-Kurzentrum. Im April 2016 öffnete sie ihre Pforten. Im vorigen Jahr wurde die Einrichtung erweitert. Auf diesem Weg entstanden ein rund 80 Quadratmeter großer Gymnastikraum, ein Therapieraum sowie ein eigener Außeneingang. Die Gemeinde Eschenlohe als Eigentümerin der Immobilie steckte knapp 80 000 Euro in die Erweiterung – etwas weniger als gedacht.

Weil die Tagesstätte mehr Platz beansprucht, zahlen die Betreiber mehr Miete. Gewerbesteuer fällt auch an. Die Betreiber boten vor drei Jahren 32 Plätze an, später waren es 40, mittlerweile sind es 70. „Wir konnten stetig unsere Kapazitäten erweitern“, sagt Geschäftsführer Michael Pasch. Das Haus sei weiterhin die „größte Tagespflege-Einrichtung südlich von München“. Es werden dort pflegebedürftige Menschen, oft auch mit Demenzerkrankungen, betreut. Der Fahrdienst steuert Orte im gesamten Landkreis an und sogar darüber hinaus. Elf Fahrzeuge sind unterwegs.

Rathauschef Kölbl zeigt sich zufrieden. Denn es ist ein Betrieb entstanden, der etwas Soziales macht und der keinen Lärm produziert. Zudem sind Arbeitsplätze geschaffen worden. Insgesamt sind in der Tagesstätte elf Personen tätig, darunter Geschäftsführer Pasch und seine Mutter, Pflegedienstleiterin Angelika Pasch. „Das passt alles sehr gut“, betont der Bürgermeister.

Mit der Tagesstätte hat sich ein Problem in Wohlgefallen aufgelöst, das die Gemeinde lange beschäftigte. Vor rund zehn Jahren machte Siemens Schluss in Eschenlohe. Die Suche nach einem neuen Pächter gestaltete sich kompliziert. Das Objekt entwickelte sich für die Gemeinde zum Klotz am Bein. Dann kam der Durchbruch, die Paschs zogen mit ihrer Tagesstätte von Oberau nach Eschenlohe um. Der Umbau kostete die Kommune damals 320 000 Euro.

Durch die Erweiterung im Jahr 2018 wurde nun bis auf das ehemalige Hallenbad sowie die dazugehörigen WCs und die Sauna für alle Räume der ehemaligen Kuranlage eine Verwendung gefunden. Die kleinere Gymnastikhalle nutzt die Kommune, um diverse Hochwasserschutz-Teile unterzubringen.

Das Hallenbad wieder in Betrieb zu nehmen, ist laut Kölbl allerdings aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. So sind zum Beispiel die Gerätschaften veraltet. Momentan gibt es keine Pläne für das Bad. Die Frage, was man damit macht, stellt sich laut Kölbl vielleicht einmal, wenn das Dach kaputt ist oder sich eine Verwendung ergibt. Ein Abbruch wäre dann „vermutlich das Vernünftigste. Das kann man nicht umbauen“.

Die positive Entwicklung der Tagesstätte macht auch die Seniorenbeauftragte Beatrice Rechberg glücklich. Im Rahmen der Bürgerversammlung im Brückenwirt sprach sie von einer „wunderbaren Einrichtung“. Sie zollte Kölbl und dem Gemeinderat Respekt für „die tolle Planung, Umsetzung und die Investitionen“. Die Tagesstätte sei „das Goldstück von Eschenlohe und bringt langfristig auch Einnahmen, die in der Gemeinde bleiben“.

Roland Lory