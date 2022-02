Spanierin rast mit 156 Sachen über Autobahn bei Eschenlohe - Erlaubt ist Tempo 80

Von: Simon Nutzinger

Bitte stehenbleiben: Ein Polizeibeamter kontrolliert Fahrzeuge (Symbolfoto). © Philipp Schulze/dpa

Fast doppelt so schnell gefahren als erlaubt ist eine Frau auf der Autobahn bei Eschenlohe. Es ist weiter mit Kontrollen zu rechnen.

Eschenlohe - Ob die Frau einfach mal die in der Regel fehlende Geschwindigkeitsbegrenzung auf Deutschlands Autobahnen ausnutzen wollte? Die Verkehrspolizei vermag es nicht zu sagen. Fest steht allerdings, dass eine 53-jährige Spanierin am Donnerstag auf Höhe des Autobahnendes bei Eschenlohe mit 156 Kilometern pro Stunde von den Beamten aufgehalten wurde. Erlaubt wäre dort Tempo 80 gewesen. Die Spanierin, die mit einem Leihauto, einem Audi A3 Sportback, unterwegs war, musste laut Aussage der Polizei vor Ort umgehend eine Sicherheit von 1400 Euro leisten. Zudem wurden am Donnerstag mehrere weitere Autos mit zum Teil ebenfalls deutlich überschrittener Geschwindigkeit aufgehalten. Auch diese Fahrer haben demnächst mit einem hohen Bußgeld zu rechnen. Die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim weist darauf hin, dass auch in Zukunft auf der A95 mit Geschwindigkeitsmessungen in den Abendstunden zu rechnen ist.