18-Jähriger umfährt geschlossene Schranke: Schwerer Unfall am Bahnübergang in Eschenlohe

Von: Katharina Brumbauer

Kollision: Eine Werdenfelsbahn, die in Richtung stößt seitlich mit dem Kleinwagen eines jungen Saulgrubers zusammen. Der hatte zuvor – trotz roten Warnlichts und geschlossener Halbschranken – den Bahnübergang überqueren wollen. © Dominik Bartl

Trotz bereits geschlossener Schranken und Warnlicht hat ein 18-Jähriger am Montagabend einen Bahnübergang in Eschenlohe queren wollen. Ein Zug erfasste ihn mit voller Wucht.

Eschenlohe – Die Schranken senkten sich schon, als er auf den Bahnübergang zufuhr. Die roten Warnleuchten gingen bereits an. Zunächst blieb der 18-Jährige aus Saulgrub am Montagabend gegen 21.45 Uhr am halbseitig beschrankten, südlichen Bahnübergang in Eschenlohe auch stehen. Doch dann gab er wieder Gas. In Missachtung des Warnsignals umfuhr der junge Mann die Schranke und wollte den Bahnübergang queren. Und dann geschah das Unglück: Gerade in diesem Moment kam eine Werdenfelsbahn, die in Richtung Garmisch-Partenkirchen unterwegs war. Der herannahende Zug konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Kleinwagen seitlich. Der Fahranfänger wurde laut Angaben der Einsatzkräfte vor Ort schwerstverletzt.

Enormer Schaden: Der Zug erfasst den Fiat des 18-Jährigen mit voller Wucht. © Dominik Bartl

Junger Saulgruber umfährt geschlossene Schranke: sein Wagen kollidiert mit einem Regionalzug

„Zunächst hat es geheißen, der junge Mann ist in seinem Wagen eingeklemmt“, erklärte Kreisbrandinspektor Herbert Maurus, der – wie Einsatzkräfte der Feuerwehren Murnau und Eschenlohe – an den Unfallort kam. Doch diese Befürchtungen bewahrheiteten sich nicht. „Die Feuerwehr Eschenlohe konnte ihn aus seinem Auto befreien.“ Diese leitete dann auch sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen bei dem 18-Jährigen ein. Der Rettungsdienst brachte ihn nach einer medizinischen Erstversorgung in die Unfallklinik nach Murnau. Dort wurde er eben mit schwersten Verletzungen eingeliefert. Noch am Dienstagnachmittag war der Zustand des jungen Mannes unverändert, teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

Warum genau er verbotenerweise auf die Bahngleise fuhr, blieb zunächst unklar. „Einen Suizidversuch können wir ausschließen. Es hat wirklich so ausgeschaut, als wollte er kurz schauen und ist dann weitergefahren, weil er gedacht hat, es kommt kein Zug“, sagte Joachim Loy, Leiter der für die Ermittlungen zuständigen Polizeiinspektion Murnau.

Großaufgebot: Einsatzkräfte der Feuerwehren Eschenlohe und Murnau sind vor Ort. Sie befreien den Mann aus seinem Wagen und helfen den Bahninsassen aus dem Zug. © Dominik Bartl

Das Zugpersonal, der Lokführer und die laut Polizei 31 Passagiere wurden Loys Angaben zufolge nicht verletzt. Die Feuerwehrleute halfen den Insassen, den Zug zu verlassen. Sie alle kamen zunächst im Gerätehaus der Feuerwehr Eschenlohe unter, wo sie ein Kriseninterventionsteam betreute. Die Deutsche Bahn organisierte laut Polizei Transportmöglichkeiten. „Es sind alle heim gekommen, teilweise auch selbstständig“, hieß es von Seiten der PI Murnau.

Die Feuerwehren Eschenlohe und Murnau, die mit einem Großaufgebot ausgerückt waren, mussten die Bahnstrecke in der Nacht auf Dienstag zunächst sperren. Die Staatsanwaltschaft München hatte ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Die Unfallstelle musste unberührt bleiben „bis der Gutachter kommt“, erklärte Maurus. Für rund vier Stunden ging auf der Zugstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Murnau nichts. Züge aus Richtung München wendeten vorzeitig in der Marktgemeinde. Die Deutsche Bahn richtete einen Ersatzverkehr mit Taxis ein.

Der schwere Unfall am Bahnübergang in Eschenlohe ist der zweite dieser Art binnen weniger Tage. Am Sonntag war in Neustadt am Rübenberge nahe Hannover ein Auto ebenfalls bei geschlossenen Halbschranken auf den Bahnübergang gefahren. Auch diesen Wagen erfasste ein Regionalzug. Die drei Fahrzeuginsassen im Alter von 20 bis 22 Jahren kamen ums Leben. Für Loy Grund genug, daran zu erinnern: „Es ist lebensgefährlich, wenn man bei geschlossener Schranke über Bahngleise fährt.“

