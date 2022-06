Waldbrand bei Eschenlohe: Blitzeinschlag mögliche Ursache

Großeinsatz verhindert Schlimmeres

Polizei und Feuerwehr schließen Brandstiftung oder Fahrlässigkeit nach dem Großeinsatz am Sonntag am Osterfeuerkopf bei Eschenlohe aus. Sie nehmen an, dass eine natürliche Ursache den Waldbrand ausgelöst hat. Denkbar wäre ein Blitzeinschlag in den Tagen zuvor.

Eschenlohe – Drei längst abgestorbene Bäume sind völlig verkohlt, weitere angekokelt. Sie stehen noch, doch ihr Wurzelwerk ist braun. Der Waldbrand am Sonntag am Osterfeuerkopf oberhalb von Eschenlohe hat Schäden verursacht, doch ihr Ausmaß hätte weitaus größer sein können. Der Boden des betroffenen Bereichs, eine Fläche, die Franz Steffl auf etwa 20 mal 20 Meter schätzt, sei nicht in massiven Umfang schwarz gewesen, schildert Eschenlohes Feuerwehr-Kommandant den Eindruck, den er bei einer Nachschau mit seinem Vize Johann Wolf am Montagvormittag gewann. Der Rauch zwischen Felsen und Baumkronen etwa 200 Meter unterhalb des Osterfeuerkopfgipfels war gegen 16 Uhr offenbar rechtzeitig aufgefallen, die erst rund 130 und dann knapp 100 Einsatzkräfte von verschiedenen Feuerwehren (Eschenlohe, Murnau, Ohlstadt, Partenkirchen, Oberau), Bergwacht und Polizei hatte anschließend ganze Arbeit geleistet, die gegen 22.30 Uhr erledigt war. Am Montag fand sich noch ein „kleines Glutnest im Wurzelbereich“, sagt Steffl, das sich im Handumdrehen lösen ließ. Feuerwehr und Polizei waren mit Wärmebildkameras vom Boden aus und aus der Luft zu Gange, um auf Nummer sicher zu gehen – und sich zu vergewissern, dass sich nicht doch noch abgestürzte Wanderer etwa nach einem Unfall in dem Bereich befinden. Es fanden sich keinerlei Hinweise auf Menschen.

Ein Hubschrauber der Bundespolizei wird mit einem Außenlastbehälter bestückt.

Osterfeuerkopf: Brandstiftung nach aktuellem Stand ausgeschlossen

Das gilt auch mit Blick auf die Ursache. Steffl schließt nach aktuellem Stand aus, dass ein Unbekannter das Feuer, das sich, wie er nun feststellte, „weit weg von jedem Weg“ an kaum zugänglicher Stelle entzündete, mutwillig oder fahrlässig ausgelöst haben könnte. Im Raum steht die Vermutung, dass ein Blitzeinschlag bereits an Fronleichnam ein Glimmen auslöste und der Brand, begünstigt durch die Trockenheit, womöglich durch Wind Tage später erst richtig entfacht wurde. Die Blitz-Theorie decke sich „mit unserer Einschätzung“, sagt Clemens Schmitz, Vize-Chef der Murnauer Polizei, der auf die hohe Gefahr von Waldbränden verweist, vor der Behörden immer wieder gewarnt hatten. Diese seien „oft tückisch“, sagt Schmitz. „Das sieht man in anderen Bundesländern.“ Im Ernstfall müsse man „von Anfang an das große Programm fahren“, auch weil sich schwer einschätzen lässt, wie sich ein solches Feuer entwickelt. Schmitz resümiert: „Wir haben es rechtzeitig erwischt.“

G7-Gipfel: Hubschrauber in unmittelbarer Nähe

In Eschenlohe waren die Faktoren günstig. In Pömetsried standen wegen des G7-Gipfels Helikopter in unmittelbarer Nähe. Nachdem ein 25-köpfiger Feuerwehr-Fußtrupp mit zwölf Löschwasserrucksäcken, die jeweils 18 Liter fassen, bei Gluthitze zur Brandstelle aufgestiegen war und eingriff, folgten drei Hubschrauber von Bundes- und bayerischer Polizei. Auf einem abgemähten Feld zwischen Loisach- und Murnauer Straße, das als Landeplatz diente, pumpten die Kräfte jeweils bis zu 2000 Liter Flusswasser in Außenlastbehälter, das nach Angaben Steffls am Hubschrauber hängend gezielt über der Brandstelle abgeworfen wurde – mit durchschlagendem Erfolg. Nach der dritten Runde war der Waldbrand gelöscht. „Das Einsatzmittel Hubschrauber ist in solchen Fallen unbezahlbar“, sagt Schmitz.

Feuerwehrleute rücken direkt von Trachtler-Fest aus

Einige Feuerwehrleute waren gegen 16 Uhr direkt vom Fest des GTEV D’Loisachtaler ausgerückt. Die Trachtler stellten anschließend Verpflegung für die vielen Einsatzkräfte zur Verfügung, die es an diesem heißen Tag zu versorgen galt. Steffl machen angekündigte Gewitter Hoffnung auf ein Ende der gefährlichen Trockenphase. Schmitz weist noch einmal auf wichtige Verhaltensregeln hin – darunter: im Wald und in trockener Natur nicht rauchen, keine Glasflaschen wegwerfen. Denn Waldbrände seien „eine echte Gefahr für alle“.