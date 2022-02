Eingang zur Ettaler Basilika: Bausünden am gotischen Portal beseitigt

Von: Tanja Brinkmann

Teilen

Das gotische Portal der Ettaler Basilika ist wieder frei gelegt. Die schlichte Umgestaltung des Vorraums stellt den würdigen Rahmen dazu dar. © Kloster Ettal

Die Freude ist groß im Kloster Ettal. Das gotische Portal der Basilika erstrahlt endlich in neuem Glanz. Rund 100.000 Euro haben die Arbeiten gekostet, deutlich weniger als veranschlagt. Jetzt hoffen alle, dass die Kirche bis zur 700-Jahr-Feier des Klosters 2030 noch fertig wird und eine neue Lichtanlage erhält.

Ettal – Das Gerüst ist weg. Endlich. Nach sechs Jahren, in denen der Eingangsbereich der Basilika immer wieder über mehrere Monate hinweg verhüllt war. Entsprechend groß ist die Freude im Kloster Ettal. „Das gotische Portal zeigt nun seinen ehrwürdigen Charakter“, betont Pater Johannes Bauer. „Ebenso schön ist es, dass im Rahmen der Arbeiten am Tympanon auch der gesamte Vorraum hergerichtet wurde.“ Nüchtern nennt der Cellerar der Benediktinerabtei den Eindruck, den dieser nun vermittelt. Mit der positiven Folge: „Das gotische Portal rückt noch mehr in den Blick und der Betrachter kann sich ganz auf die Kreuzesdarstellung konzentrieren.“

Der Weg dorthin war lang. Zu Beginn der Konservierung der aus der Mitte des 14. Jahrhunderts stammenden, mittelalterlichen Bausubstanz standen umfangreiche Untersuchungen und Schadenserhebungen, erinnert sich Peter Aumann vom Staatlichen Bauamt Weilheim. „Der verarbeitete Grünsandstein war stark geschädigt.“ Teile waren fast vollständig abgelöst, ganze Gesteinspartien wölbten sich auf und das Erscheinungsbild, gerade im Übergang zu den angrenzenden Putzflächen war desolat. Die prominente Figurengruppe um das Kreuzigungsrelief verlor dadurch immer mehr an Plastizität.

„Zugemörtelt“ für die Barockisierung der Ettaler Basilika

Ein weiteres Dilemma: Im Zuge der Barockisierung der Klosterkirche seien auch die Wandflächen des Vorraums und das Portal vollständig überputzt und neu gefasst worden, verdeutlicht der Leiter des Bereichs Hochbau das Problem, vor dem er und seine Kollegen standen. „Zugemörtelt“ nennt es Pater Virgil Hickl, der Leiter des Pfarramts Ettal. Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts fanden umfangreiche Freilegungen am Portal statt. „Dabei wurde der Sockelbereich, vermutlich wegen des damals unbefriedigenden Erscheinungsbildes, bis zu einer Höhe von circa 75 Zentimetern wieder verputzt und weiß gefasst“, sagt Aumann. Mit der Folge: „Das Portal schwebte optisch.“

Als würde es schweben: Der verputzte Sockelbereich des gotischen Portals vermittelt genau diesen Eindruck. © Thomas Sehr

Um zu sehen, was sich unter dem Putz befand, wurde der Sockel bereits 2015 wieder freigelegt. Schnell war klar, dass „aufwändig eine angepasste Schlämme entwickelt werden musste, die gewissermaßen als Schutzschicht auf die gesicherte Bausubstanz aufgebracht werden konnte“, erklärt Aumann. Doch damit nicht genug: „Die bisher auf Putz verlegten Elektroleitungen wurden in den Putz eingelegt, dies erfolgte mit möglichst minimalen Eingriffen, sodass möglichst wenig vom historischen Material entfernt werden musste“, sagt Aumann. Die vorhandenen dispersionshaltigen Altanstriche wurden abgenommen, die Wandflächen – wo nötig – geglättet. All das mit der positiven Folge: „Die neuen Leuchten in Verbindung mit dem Verzicht auf die Möblierung des Raumes geben nun der alten Bausubstanz einen würdigen Rahmen.“

Das gotische Gewändeportal und Giebelfeld komme im gleichmäßig ausgeleuchteten und von allen bisherigen Einbauten befreiten Eingangsraum der Basilika jetzt richtig zur Geltung, findet Hickl. Der Schriftenstand findet sich schon seit einigen Monaten im südlich angrenzenden Raum des Umgangs um die Kirche. „Das Portal entfaltet seine Wirkung nicht zuletzt deshalb, weil es von seinem Putzsockel befreit wurde, in dem es zu stecken oder zu schweben schien.“

Endrechnung steht noch aus

Was die Kosten angeht, kann Aumann noch nichts sagen. „Die Endabrechnung steht noch aus. Es ist aber absehbar, dass die Maßnahme mit rund 100.000 Euro deutlich günstiger abgerechnet werden kann als ursprünglich geschätzt.“ Zunächst war man von 165.000 Euro ausgegangen. Bleibt zu hoffen, dass die fehlenden Elektroteile in Kürze geliefert werden, sodass die baulichen Maßnahmen endgültig abgeschlossen werden können.

Daran liegt auch den Vertretern des Klosters. „Im Hinblick auf unser großes Jubiläum, das wir 2030 begehen dürfen, waren diese Arbeiten ein wichtiger erster Schritt“, betont Cellerar Bauer. Er und seine Mitbrüder „würden es begrüßen, wenn zum 700-jährigen Klosterjubiläum die Basilika entstaubt und mit einer neuen Beleuchtungsanlage ausgestattet werden würde“. Auf seinem Wunschzettel steht auch eine Überholung der barocken Orgel. Nachdem das Kloster mit erheblichen Eigenmitteln den Kirchhof barrierefrei neu gestalten ließ und dadurch die Basilika wieder mehr ins Zentrum gerückt ist, sieht Bauer in dem runden Geburtstag einen guten Anlass, die verbleibenden Arbeiten in Angriff zu nehmen. „Hierzu braucht es natürlich die Mitwirkung der Pfarrkirchenstiftung, der Erzdiözese München-Freising sowie des Freistaates.“