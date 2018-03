„Benediktiner Klassiktage“ feiern Premiere in Ettal

Drei Tage, viele Konzerte und ein Festival, das „die Internationalität der Hochkultur“ feiert. Im Juni ist im Kloster viel geboten.

Ettal – 50 Jahre ist es her, dass der Radiosender Bayern 4 zum bislang letzten Mal ein Klassikkonzert in Ettal mitgeschnitten hat. Das soll sich in 2018 – einem ohnehin besonderen Jahr für Ettal – ändern. Im Rahmenprogramm der Landesausstellung zeigt sich das Gastgeberdorf als Ort für ein hochwertiges Konzertwochenende. Eines, an dem man einen wichtigen Partenkirchner Komponisten hochleben lassen will.

Wer sofort an Richard Strauss gedacht hätte, der irrt. Um den Werdenfelser Vorzeigekomponisten geht es erst Ende Juni. Dann, wenn im Rahmen des Strauss-Festivals auch zwei Gastkonzerte im Kloster gegeben werden. Vom 15. bis 17. Juni finden dort erstmals die „Benediktiner Klassiktage“ zum Thema „Mythos Bayern“ statt.

Wie Klostersprecher Christian Loth verrät, ist der Hauptsponsor namensgebend. Dabei handelt es sich um die eigene, neue Brauereifirma des Klosters: „Benediktiner Weißbräu GmbH“. An ihrer Seite für die Premiere bei Landesausstellung: das Klinikum und der Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Eine solche Zusammenarbeit habe es im Landkreis noch nicht gegeben, erklärt Dr. Nikolaus Faulstroh, der das Rahmenprogramm für den Kreis ausgearbeitet hat. Umso mehr freue man sich auf das spezielle Wochenende im Frühsommer. Das gilt auch für Kloster-Cellerar Pater Johannes Bauer, der ein Wiedersehen mit „zwei alten Recken“ an ihrer einstigen Schule feiert. Wobei: Die Ettaler Absolventen Beate und Josef Gilgenreiner, die in der Schweiz zuhause sind, haben sich in der Region längst einen Namen gemacht. Sie veranstalten seit 2015 die „Ammergauer Klassiktage“. Das Wochenende in Ettal ist ein Segen für die Kulturexperten. Sie können sich rein auf den künstlerischen Inhalt konzentrieren. „Es ist fantastisch, so zu arbeiten.“

Dass die Klassik-Begeisterten dabei einen Schwerpunkt auf Levi setzen, ist kein Zufall. Beate Gilgenreiner hebt den Stellenwert des Komponisten hervor: „Er war eine äußerst faszinierende Persönlichkeit“, der durch seine Arbeit und die Förderung von Kollegen die Musikgeschichte mitbestimmt hat. Zugleich sei Levi ein überaus großer Fan von Richard Wagner gewesen. „Fast schon bis zur Selbstaufgabe.“ Das Spannungsfeld zwischen ihm, Wagner und König Ludwig II. ist Thema des „Radiofeatures“. Mit dem Dialog zweier Musikwissenschaftler wird das Festival eröffnet.

In seinem Zentrum stehen zwei Festkonzerte am Samstag, 16. Juni, an zwei besonderen Orten: im Kloster-Innenhof und in der Basilika. Unter anderem mit dem bayerischtem aller Musikinstrumente, dem Alphorn. Dafür hat Rainer Bartesch eigene Stücke – etwa mit dem Titel „Gletscher-Atem“ – geschrieben. Neben dem Bläserensemble des Staatsorchesters München kommt das „Orchestre of Europe“ nach Ettal. Rund 50 Musiker bleiben über Tage im Hotel, studieren das Programm ein. Für ein Festival bei dem, wie es Josef Gilgenreiner nennt, „die Internationalität der Hochkultur“ gefeiert wird.