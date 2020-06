Sauna-Brand im Hotel Blaue Gams

Auf einer Anhöhe liegt die „Blaue Gams“ in Ettal, wo am Mittwoch der Sauna-Brand gemeldet wurde.

Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert - Feuer schnell unter Kontrolle

von Ludwig Hutter schließen

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr und Rotem Kreuz ist am Mittwoch Nachmittag zum Hotel Blaue Gams in Ettal alarmiert worden.