Neubau des Ettaler Kindergartens: Eröffnungstermin steht fest

Kosten: rund 1,8 Millionen Euro

Noch ist einiges zu tun. Aber der neue Kindergarten in Ettal nimmt Gestalt an. Die Pfarrstrolche können sich langsam einen Abrisskalender für die Zeit bis zur Eröffnung zulegen.

Ettal – Auf der Bürgerversammlung hat Vanessa Voit schon einmal alle Besucher eingeladen: Am 2. September sollten sie sich nichts vornehmen. Denn an diesem Tag wird der neue Kindergarten eröffnet. „Ich hoffe, dass wir das gebührend feiern“, sagte die Bürgermeisterin von Ettal. Den Termin sieht sie als gesetzt. „Den halten wir.“ Auch wenn bis dahin noch einiges zu tun ist.

Gerade haben die Arbeiter mit den Außenanlagen begonnen. „Die buddeln und schaufeln, da geht richtig was vorwärts“, sagt Voit. Gut schaut es schon im Inneren des Gebäudes aus. Nicht mehr allzu viel fehlt. Lediglich die Treppen sowie der Boden, ein zweites Mal wird noch geweißelt, einige Details werden noch fertiggestellt. Im Juli soll der Innenausbau abgeschlossen sein. Dann wird’s spannend: Die Umzugskartons an der Klosterstraße 15 werden gepackt und an die Klosterstraße 19 gebracht. In den Sommerferien soll der komplette Umzug über die Bühne gehen, damit sich die kleinen Pfarrstrolche vom ersten Tag an richtig wohlfühlen.

Optimaler Standort

Seit den 1960er-Jahren sind sie im Haupttrakt des Klosters untergebracht. Kein geeigneter Ort. Die Bausubstanz verschlechtert sich, die Geländer und Treppen sind nicht kindgerecht. Den neuen Standort in der Nähe der Kloster-Ökonomie und des Wertstoffhofes, den das Kloster auf Erbpacht vergab, hält Voit für optimal. Drumherum Wald, Wiese, Landwirtschaft – „perfekt für Kinder“. Ideal speziell für Kinder in dieser Einrichtung, die auf naturnahe Pädagogik Wert legt. „Ein richtig schönes Konzept.“

+ Im Juli soll der Ausbau des Innenbereichs abgeschlossen sein. © Dominik Bartl

Der Weg zum Neubau war ein schwieriger und intensiv diskutierter. Die Planungen verzögerten sich, sodass das Projekt genau in die Corona-Phase und in die Zeit der Kostenexplosion fiel. Was tun? Mit dieser Frage setzte sich der Gemeinderat intensiv auseinander, bevor er den Startschuss gab und die Verwaltung mit den Ausschreibungen begann. Man stand vor einer „verzwickten Situation“: Die Förderverfahren liefen, es blieb kein zeitlicher Spielraum. Sie wussten zudem, die Kinder müssen aus den bisherigen Räumen bald ausziehen. Also zogen sie das Projekt durch. „Wir wollten das so gut und schön wie möglich für den Ort und seine Kinder hinbekommen, das stand für uns im Zentrum.“

Teurer als geplant

Dass die Endrechnung deutlich höher ausfällt als ursprünglich geplant, ließ sich da nicht vermeiden. Von 1,1 Millionen Euro Gesamtkosten waren die Planer 2019 ausgegangen. Einige Gewerke verteuerten sich massiv. Nun rechnet die Gemeinde mit einer Summe von 1,8 Millionen Euro. „So haben wir uns das natürlich nicht gewünscht“, betont Voit. Glücklicherweise aber steht die Kommune finanziell gut da. In diesem Jahr kommt sie ohne eine Kreditaufnahme aus. „Wegen des Kindergartens müssen wir uns nicht in Schulden stürzen.“ Zumal die Kommune nicht den gesamten Betrag schultern muss. Aus zwei Töpfen erhält sie Zuschüsse, insgesamt voraussichtlich 726 000 Euro. Ein Antrag auf eine Nachförderung angesichts der preislichen Entwicklungen wurde jedoch abgelehnt.

32 Mädchen und Buben finden in dem neuen Kindergarten unter der Trägerschaft der Pfarrei Platz, davon bis zu zehn unter Dreijährige. Alle werden in einer Gruppe betreut – eine Besonderheit in Ettal. Entstanden ist das offenbar aus einer Not heraus.

Vor knapp 20 Jahren, schätzt die Bürgermeisterin, drohte dem Ettaler Kindergarten das Aus. Es gab zu wenig Nachwuchs. Deshalb überlegten die Verantwortlichen, auch Mädchen und Buben unter drei Jahren aufzunehmen. Eine Rettungsaktion. Diese Sondermodell erweist sich in Voits Augen heute als tragfähiges Konzept für die Zukunft in einer solch kleinen Kommune wie Ettal mit ihren knapp 780 Einwohnern. „Ohne die Kreativität der Menschen damals gäbe es den Kindergarten heute vielleicht gar nicht mehr.“ Und die Gemeinde hätte am 2. September keinen Grund zum Feiern.