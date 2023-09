Hochwasserschutz in Graswang: Projekt nach zehn Jahren gestartet - „Ganze Krux war der Naturschutz“

Von: Manuela Schauer

Die Arbeiten an der Linder laufen. © Dominik Bartl

Der Startschuss ist gefallen: In Graswang hat das Hochwasserschutz-Projekt begonnen. Die Arbeiten gehen gut voran.

Graswang – Horst Hofmann scharrte schon mit den Hufen. Wie ein Rennpferd, das nur darauf wartet, dass sich die Startbox öffnet. Am Mittwochabend vor einer Woche erlöste ihn Ettals Bürgermeisterin Vanessa Voit, sie hatte soeben die letzten nötigen Unterschriften für den geplanten Hochwasserschutz eingeholt und die Bahn frei gemacht. Für den Verantwortlichen des Wasserwirtschaftsamts Weilheim (WWA) gab es kein Halten mehr, er galoppierte los. Gleich am Donnerstag in der Früh. „Da musst du Gas geben“, sagt er und grinst. Damit er schnell ins Ziel kommt – und ihn niemand mehr daran hindert.

Keine Zeit wollte Hofmann mehr verlieren. Zu viel ist davon bereits verstrichen. Aus seiner Sicht unnötigerweise. Seit zirka zehn Jahren beschäftigt er sich mit dem Projekt an der Linder. Jahre voller Planungen und Umplanungen. Dafür, dass nun eine Variante zum Zuge kommt, die dem Grundgedanken aus den Anfängen entspricht. „Das hat mich geärgert“, verdeutlicht der Experte. Die Ursache für das Dilemma verortet er eindeutig: „Die ganze Krux war der Naturschutz.“

Kiesentnahme nach kleinem Hochwasser

Vor allem die Entnahme von Kies rief dessen Vertreter auf den Plan. Es war das Hauptproblem. „Lächerlich“, urteilt Hofmann. Vor knapp sieben Wochen, nach einem kleinen Hochwasser, das die Kieshöhe über das Limit ansteigen ließ, wurden rund 8000 Kubik ausgebaggert. „Und man sieht’s nicht mal.“ Ein kurzer Kommentar, in dem sich ein Seitenhieb in Richtung der Kritiker versteckt. Wie es den Tieren dort geht? „Blendend.“ Mit ein paar Naturschutz-Anwärterinnen schaute sich Hofmann um – erst nach der Bagger-Aktion. „Trotzdem sind sie da“, die Schnarrschrecke und der Kiesbankgrashüpfer. „Die Damen waren ganz begeistert, es hat nur so geschwirrt.“ Wieder so eine kleine Stichelei.

2024 ist die Dickelschwaig-Brücke an der Reihe - sie wird abgerissen und neu gebaut. © Dominik Bartl

Eigentlich will der WWA-Mann gar nicht nachtarocken. Lieber konzentriert er sich auf das Hier und Jetzt. Und das bereitet ihm Freude. Mit dem Fortschritt seit dem Startschuss zeigt sich Hofmann überaus zufrieden. „Auf einmal geht was, man muss nur zehn Jahre warten.“ So ganz kann er sich die Spitzen halt doch nicht verkneifen. Aktuell beschäftigen sich die Arbeiter mit dem Deich auf der insgesamt knapp 1,5 Kilometer langen Streckenbaustelle. Dieser soll ertüchtigt, um maximal einen Meter aufgestockt werden. Bei der Brücke beispielsweise um etwa 90, im Mittel aber um 50 Zentimeter. Was die Eigentümer der betroffenen Grundstücke beruhigen dürfte: „Wir haben den Humus so abgeschoben, dass der gleiche wieder draufkommt.“

„Kleiner Dreckwall“ wird ertüchtigt

Auch ein Versprechen löst das WWA ein. Es kümmert sich um den „kleinen Dreckwall“ auf der Flussseite, auf der die Gertrudiskapelle zu finden ist. Landwirte hatten dieses Anliegen zur Bedingung gemacht, damit sie dem Projekt zustimmen. Sie befürchteten, dass der grün bewachsene Haufen beim nächsten Hochwasser durchbrechen könnte und ihre Wiesen überschottern und verschlammen. Deshalb, erklärt Hofmann, „bauen wir einen Wall, der was aushält“. Ohne etwas an der Höhe zu verändern, wäre sowieso nicht erlaubt.

Erst im kommenden Jahr ist die zirka 100 Jahre alte Dickelschwaig-Brücke an der Reihe. Sie weicht einem Neubau und kommt dann „höher raus“, kündigt der Experte an. „Das sieht man dann schon.“ Sie wird nicht nur leicht angehoben und verlängert, auch ihre Fahrbahn verbreitert sich von rund 3,50 auf 4 Meter. Zudem verlegt man ein Stück weit den Radweg.

Doch gibt es ein Problem: „Wir sind gerade ein bisschen am Kämpfen.“ In Graswang stehen Ende Juni 2024 die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen des Trachtenvereins an. „Bei dem Fest will man über die Brücke marschieren“, sagt Hofmann. Er sucht nach einer Lösung, mit der alle leben können. Vielleicht wäre es möglich, zumindest die nötigen Pfähle zuvor zu installieren. „Das ist aber noch unsicher.“ Bis Ende des kommenden Jahres soll das neue Bauwerk – es verschlingt rund 400 000 der Projektkosten von insgesamt 850 000 Euro – jedenfalls fertig sein.