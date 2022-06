Pavillon der Landesausstellung in Ettal wird nicht weiter genutzt: Kritik vom Rechnungshof

An eine Schneekugel erinnert der Pavillon, der eigens zur Landesausstellung „Wald, Gebirg und Königstraum – Mythos Bayern“ 2018 in Ettal gebaut worden war.

Gespräche mit Interessenten laufen

Noch steht er. Weithin sichtbar für alle, die nach Ettal kommen. Der Pavillon, der eigens zur Landesausstellung 2018 errichtet worden war, wird allerdings nicht mehr genutzt. Genau das ruft beim Bayerischen Obersten Rechnungshof Kritik hervor. Angesichts der knapp 600.000 Euro, die die überdimensionale Schneekugel gekostet hat. Ein Unding.

Ettal – Sie war ein Erfolg. Über 130.000 Besucher lockte die Landesausstellung „Wald, Gebirg und Königstraum – Mythos Bayern“ 2018 nach Ettal. Zählt man die Bayernausstellung „Bierspione und Garnelenzüchter“ im Freilichtmuseum Glentleiten und die Auslastung des landkreisweiten Begleitprogramms dazu, waren es sogar 200.000. „Das ist ein ausgezeichneter Abschluss für unsere Aktivitäten im Jubiläumsjahr 100 Jahre Freistaat“, resümierte Dr. Richard Loibl, Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte. Nicht nur er, auch alle weiteren Beteiligten sprühten angesichts dessen vor Enthusiasmus – ob die Vertreter des Klosters, Ettals Bürgermeister Josef Pössinger oder Landrat Anton Speer. Letzterer sprach von „überzeugenden Zahlen“ als Beleg dafür, dass sich Kosten und Mühen gelohnt haben. Und von einer „beeindruckenden Leistung“.

Idee, Pavillon als Naturpark-Infozentrum zu nutzen, wurde verworfen

Was davon als sichtbares Zeichen übrig blieb, ist ein runder Pavillon aus Lärchenholz mit einem Durchmesser von 17 und einer Höhe von 7 Metern, der an eine Schneekugel erinnert. Das Herzstück der Ausstellung steht nach wie vor auf dem Gelände des Klosters. Die ursprünglichen Pläne, den Pavillon etwa als Naturpark-Informationszentrum zu nutzen, wurden inzwischen verworfen. „Die Entscheidung über eine Errichtung eines solchen Zentrums hat sich sehr lange hinausgezogen und wurde letztlich von den Gemeinden des Ammertals nicht mehr befürwortet“, erklärt Florian Bauer, Sprecher der Benediktinerabtei. „Durch die coronabedingten Einschränkungen kamen 2020 und 2021 die Überlegungen zur Nachnutzung ins Stocken, auch wenn es in diesen Jahren bereits Kontakte zu Interessenten gegeben hat.“

Dass bislang nichts getan wurde, um den knapp 600.000 Euro teuren Bau weiter zu verwenden, ruft beim Bayerischen Obersten Rechnungshof massive Kritik hervor. Eine Folgenutzung müsse dringend gefunden werden, denn angesichts der hohen Kosten sei die Wirtschaftlichkeit des Projekts fraglich, heißt es im Jahresbericht des Rechnungshofs.

Interessent hat um Bedenkzeit gebeten

Diese Vorhaltungen sind auch bei den Verantwortlichen vor Ort und in Augsburg, wo die Verwaltung des Hauses der Bayerischen Geschichte sitzt, angekommen. Aber nicht allein deshalb „werden aktuell Gespräche mit diversen Interessenten geführt“, erklärt Sprecherin Dr. Andrea Rüth, die für Landesausstellungen zuständig ist. „Es handelt sich um ein laufendes Verfahren, deshalb bitten wir um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte geben können.“ Ein bisschen konkreter wird hingegen Pater Johannes Bauer, Cellerar des Klosters Ettal: „Wir haben derzeit mehrere Interessenten direkt aus Bayern. Es gibt zum Beispiel bei einem derzeit eine Bedenkzeit von rund zehn Tagen.“ Erst nach dieser Frist könne er mehr zur weiteren Nutzung des Pavillons sagen.

In diesem wurde das Graswangtal in 360-Grad-Optik gezeigt. Und in der Form, wie es ausgesehen hätte, wenn König Ludwig II. nicht nur Schloss Linderhof, sondern all seine Pläne verwirklicht hätte. „Die Besucher können in seine Gedankenwelt gehen“, erklärte Margot Hamm vom Haus der Bayerischen Geschichte im Vorfeld der Ausstellung. Und seinen „Rausch mitträumen“. Der sagenumwobene Märchenkönig und sein rätselhafter Tod haben dem Mythos Bayern, wie sie es nannte, schließlich „die Krone aufgesetzt“.