„Ich weiß, auf was ich mich da einlasse“: Brunnenkopfhütte hat einen neuen Pächter 

Die Zusage erhielt er im Februar. Ab Mai startet der neue Pächter der Brunnenkopfhütte in den Ammergauer Alpen durch. Er kennt das Ausflugsziel bestens.

Graswang – „Sie verfolgt mich schon seit meiner Kindheit“, sagt Christian Deser schmunzelnd und meint damit seinen neuen Arbeitsplatz – die Brunnenkopfhütte in den Ammergauer Alpen. Der 36-jährige Graswanger hat den Zuschlag bei der Neuverpachtung erhalten und ist überglücklich: „Ich hab mich narrisch gefreut“, erzählt er. Nachdem sich der vorherige Hüttenwirt Luis Baudrexl Ende des vergangenen Jahres dazu entschied, den Brunnenkopf wieder zu verlassen, suchte die DAV Sektion Bergland kurzfristig einen Nachfolger für das beliebte Ausflugsziel.

Gefunden hat sie diesen nun in Christian Deser, der sich am Brunnenkopf bereits bestens auskennt. Als Irmi und Norbert Misniks, ebenfalls aus Graswang, die Hütte übernahmen, half er regelmäßig aus. Seine Schul- und Semesterferien verbrachte der gelernte Büchsenmacher fast komplett dort oben und sammelte in dieser Zeit wertvolle Erfahrungen: „Ich weiß, auf was ich mich da einlasse“, betont er. Für den ledigen Graswanger kommt der neue Lebensabschnitt genau zum richtigen Zeitpunkt.

Der Heimkehrer

+ Im Mai soll es losgehen: Bis dahin muss Christian Deser noch eine Menge organisieren. © Schwaninger Nachdem es ihn zuletzt beruflich nach Erding und Huglfing verschlagen hatte, ist er vor kurzem wieder in sein Heimatdorf zurückgekehrt. Dort hat man die Nachricht vom neuen Brunnenkopfwirt mit großer Freude zur Kenntnis genommen. „Die Resonanz war sehr positiv“, erzählt der neue Pächter freudestrahlend. Viele Einheimische haben bereits ihre Unterstützung zugesagt. Die bekommt er außerdem von Teilen des Teams, das schon beim Ehepaar Misniks gearbeitet hat. Verlassen kann sich der neue Hüttenwirt auch auf seine Eltern, die ihm vom Tal aus helfen wollen. Zudem will er noch ein bis zwei Saisonkräfte einstellen.

Lesen Sie auch: „Regelrechter Ansturm!“ - Hüttenwirt hört nach einem Jahr schon wieder auf

Zur Natur hatte Christian Deser schon immer eine besondere Beziehung. Von klein auf geht er regelmäßig zum Bergsteigen und absolviert im Winter mit großer Leidenschaft „die ein oder andere Skitour“. Seine Urlaube verbringt er lieber in naturbelassenen Orten als an den großen Badestränden dieser Welt. Reisen haben ihn unter anderem schon nach Südamerika und Island geführt. Er sucht die Plätze, an denen es noch ursprünglich zugeht. So einen hat Deser mit der Brunnenkopfhütte nun gefunden. Für ihn ist sie „einer der ursprünglichsten Orte überhaupt.“ Dementsprechend wenig will er auch verändern. Ein Bereich, an dem er aber kleine Korrekturen vornehmen wird, ist der Service. Nachdem die Gäste zuletzt am Tisch bedient wurden, setzt er wieder auf Selbstbedienung. Auf solchen Berghütten sei das nämlich das beste System, meint er. Eine ganz bestimmte Zielgruppe will er nicht ansprechen. Geübte Bergsteiger, Touristen und Einheimische - sie alle sollen sich bei ihm wohlfühlen. Spielgelegenheiten für Kinder wird es weiterhin geben: „Es soll eine Familienhütte sein“, betont er. Seine Gäste will er mit klassischer Bergsteigerkost, die er selbst zubereitet, versorgen. Die Zutaten dafür sollen von heimischen Betrieben kommen. Die Verwendung regionaler Produkte ist ihm wichtig. Umso mehr freut es ihn, dass der Vertrag mit der Ettaler Klosterbrauerei bestehen bleibt.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die Zusage erhielt Deser Anfang Februar. Anfang Mai geht es schon los. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, berichtet er und versichert: „Alles läuft nach Plan.“ Die Vorfreude auf die neue Herausforderung ist ihm anzumerken: „Es war immer ein Traum von mir, da oben zu arbeiten“, bekräftigt er. Für ferne Reisen wird er dann nicht mehr so viel Zeit haben. Macht aber nichts, denn für ihn ist das Ammertal sowieso „eines der schönsten Täler der ganzen Welt“.

Das könnte Sie auch interessieren: Das sind die neuen Ranger im Naturpark Ammergauer Alpen

Tobias Schwaninger