Kein Handynetz: Schwerverletzter versucht nach Unfall Empfang zu erreichen und bricht im Schnee zusammen

Ein junger Autofahrer kam nahe Ettal im Landkreis Garmisch-Partenkirchen von der Straße ab. Schwer verletzt wollte er einen Notruf absetzen, hatte aber keinen Empfang.

Wegen Schneeglätte hat ein 23-Jähriger mit seinem Wagen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen einen Unfall gebaut.

Er wurde dabei schwer verletzt.

Doch einen Notruf konnte er zunächst nicht absenden.

Ettal - Der 23-Jährige setzte nach dem Unfall in der Nacht zu Heiligabend laut Polizei noch selbst einen Notruf ab - musste aber dafür die Unfallstelle verlassen, weil er kein Handynetz hatte.

Kein Handynetz: Schwerverletzter bricht allein im Schnee zusammen - Garmisch-Partenkirchen

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brach er nach 150 Metern auf dem Weg zusammen. Die Streife fand ihn schließlich am Straßenrand liegend. Der Mann aus dem Kreis Oberallgäu war zuvor in einer Linkskurve zwischen der Landesgrenze und Schloss Linderhof mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet.

dpa