Endlich Hochwasserschutz für Graswang - Beim Naturschutz wird’s emotional: „Wir ersaufen im Kies“

Von: Katharina Bromberger

Schutz für Graswang: Damit die Linder bei einem Hochwasser keinen Schaden anrichtet, wird sie auf ihrer linken Uferseite (rot markiert) erhöht, zudem wird die Brücke Dickelschwaig erneuert. © Grafik: Wasserwirtschaftsamt Weilheim

Zehn Jahre lang hat sich das Projekt gezogen. Nun endlich wird der Hochwasserschutz an der Linder in Ettal verbessert. Großartige Nachrichten, die in einer emotionalen Debatte über Kies und Naturschutzauflagen gar nicht gefeiert wurde.

Ettal – Die Schnarrschrecke hat an diesem Abend ihren großen Auftritt. Nur kommt sie nicht gut weg im Ettaler Haus. Viele Zuhörer machen sich über sie lustig. „Die Schnarrschrecke ist kein Klimakleber. Die geht schon weg, wenn Ihr mit den Baggern kommt“, sagt etwa Pater Johannes. Es ist nichts Persönliches. Niemand hat etwas gegen dieses Insekt, das selten geworden ist, auf das Naturschützer darum ein Auge haben. Ihnen gilt die eigentliche Kritik der Ettaler. Die kleine Heuschrecke steht nur als Symbol für die Sorge, die die Bürger umtreibt: Dass sie und ihre Grundstücke wegen ihr und anderen Tier- und Pflanzenarten nicht ausreichend vor Überschwemmungen geschützt sind. Weil man sich bei der Kiesentnahme so sehr nach ihnen richten muss.

Gut besucht war die Bürgerversammlung in Ettal. Vor allem das Thema Hochwasserschutz treibt die Einwohner um. © Bromberger

Emotional und kritisch wurde es bei diesem Thema auf der Bürgerversammlung. Dabei heizte die Diskussion ausgerechnet Horst Hofmann an, der doch eigentlich so großartige Nachrichten mitgebracht hatte: Nach zehn Jahren Planen und Umplanen kommt endlich der verbesserte Hochwasserschutz an der Linder und damit für Graswang. Von Anfang an hat Hofmann für das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Weilheim dieses Projekt betreut. Natürlich freut es ihn, endlich eine Lösung präsentieren zu können. Doch sprach aus ihm auch Frust. Die Zuhörer hatte er auf seiner Seite. Anders als Petra Speth von der Höheren Naturschutzbehörde.

Das Positive: Für das Hochwasserschutzprojekt liegt alles bereit, „wir können loslegen“

Mit dem Positiven begann der Abend. Kurz verdeutlichte Bürgermeisterin Vanessa Voit, wie lange die Gemeinde das Projekt bereits beschäftigt. Sie zitierte aus einem Zeitungsbericht von Mai 2013. Zuversichtlich hatte sich Hofmann damals gezeigt, im Herbst 2014 mit den Arbeiten zu starten. Eine erste Planung lag Anfang 2014 auch vor, doch unter anderem die Lage im hochsensiblen FFH-Gebiet stellte die Experten vor Herausforderungen. Die Jahre zogen ins Land. Jetzt aber liegt alles bereit. „Von unserer Seite können wir loslegen“, verkündete Dr. Andreas Kolbinger, stellvertretender Leiter des Wasserwirtschaftsamtes. Vorarbeiten haben bereits stattgefunden.

Konkret geht es um drei Maßnahmen: Die Brücke Dickelschwaig wird erneuert, der Deich an der Linder erhöht, Kies nach Bedarf entnommen (siehe Kasten). Keine große Sache, im Landkreis hat der Freistaat schon ganz andere Projekte realisiert. „Technisch gesehen ist das absolut lächerlich“, betonte Hofmann. Genau deshalb hadert er mit den enormen Auflagen der Naturschützer.

Für „lächerliche Maßnahme“ verlangt Naturschutzbehörde umfangreichen Ausgleich

Dazu gehört es unter anderem, Ausgleich zu schaffen. Dieser sei fast genauso groß wie bei der Umfahrung Hohenpeißenberg – einer knapp sieben Kilometer langen Strecke mit zwei Brücken und „irren Erdbewegungen“. Da stellte er einmal grundsätzlich die Verhältnismäßigkeit infrage. Und bekam spontanen Applaus. Auch wenn die Naturschutzbehörde beim aktuellen Linderprojekt am Ende um pragmatische Lösungen bemüht und den Hochwasserexperten entgegengekommen sei – ausdrücklich bedankte sich Hofmann dafür bei Speth –, blieben doch seine Kritik und Frust. „Ich will mich nicht mit Ihnen streiten“, sagte er zu Speth am Rednerpult, die gerade ihren Vortrag beendet hatte. Doch begründete er seine Vehemenz bei diesem Thema. „Ich befürchte hier einen Präzedenzfall.“ Als „absoluten Wahnsinn“ bezeichnete er es, was seine Behörde mittlerweile bei Projekten erfüllen muss, wie verzweifelt sie etwa nach Grundstücken für Ausgleichsflächen sucht. Alles, um am Ende die Menschen vor Hochwasser zu schützen. „Irgendwas stimmt nicht mehr.“

Die Hochwasserschutz-Maßnahmen an der Linder Der verbesserte Hochwasserschutz an der Linder besteht aus drei Kernpunkten: gezielte Kiesentnahme, Deicherhöhung sowie Neubau der Brücke Dickelschwaig.

Kiesentnahme: Sie erfolgt vorerst gezielt in den Bereichen Linderhof und Graswang. Die Kieshöhe im Fluss wird überwacht, übersteigt sie ein Limit, wird gebaggert. Deicherhöhung: Als problematisch haben die Experten den Bereich der Linder etwa 250 Meter unterhalb bis etwa 1,4 Kilometer oberhalb der Brücke Dickelschwaig definiert. Auf dieser Strecke wird der Deich maximal um einen Meter aufgestockt, im Mittel 50 Zentimeter. „Das fällt sehr moderat aus“, verspricht Horst Hofmann vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim. Brückenneubau: Ganz ähnlich wie die alte wird die neue Brücke Dickelschwaig aussehen. Nur „optisch kommt sie etwas wuchtiger daher“, kündigt Hofmann an. Zwangsläufig. Sie wird leicht angehoben (Freibord mittig: 1,22 Meter), verbreitert und verlängert. Die Fahrbahnbreite beträgt künftig vier, die lichte Weite 20 Meter. Mit etwa einem halben Jahr Bauzeit rechnet Hofmann. Das bedeutet: Vier Monate gibt es dort keine Möglichkeit, den Fluss zu überqueren. Wann die Arbeiten starten, werde man eng mit der Gemeinde abstimmen. Kosten: 850 000 Euro (davon 320 000 Euro für den Brückenbau). Etwa 30 Prozent übernimmt Ettal, 330 000 Euro hat die Gemeinde eingeplant.

Im vorliegenden Fall spielt die Kiesentnahme eine entscheidende Rolle. Gerade sie schlägt im Berechnungssystem der Naturschützer zu Buche und verlangt nach besagten Ersatzmaßnahmen. Was Hofmann zu der plakativen Aussage verleitete: „Wir ersaufen im Kies.“ Wieder Applaus. „Etwas flapsig ausgedrückt vielleicht“, schob er nach und untermauerte die Aussage mit seinen Beobachtungen, wie viele Tausend Kubik Kies sich in den Sperren in den Wildbächen nach stärkeren Regenfällen sammeln. Zudem hält er die Folgen einer gezielten Entnahme für überschaubar. „Da ist vorher eine Kiesfläche und nachher eine Kiesfläche. Und die Heuschrecken sind dann wieder da.“

Lage im FFH-Gebiet: „Wir haben hier eine große Verantwortung“

Speth versuchte, zu verdeutlichen: Hier wird nach bewährten Richtlinien gearbeitet. Es gehe nicht darum, jemanden zu gängeln. Doch müsse dieser wunderbare Lebensraum und mit ihm seine Pflanzen und Tiere – neben der gefleckten Schnarrschnecke geht es ausdrücklich um den Kiesbankgrashüpfer – geschützt werden. „Wir haben hier eine große Verantwortung.“ Damit hatte sie im Ettaler Haus keinen leichten Stand. Vor allem nicht, da klar wurde: Ganz gelöst ist die Kiesproblematik noch nicht. „Das Thema wird uns weiter begleiten“, bekräftigte Vanessa Voit. Freundlich, aber bestimmt stellte sie sich in der Debatte hinter die Bürger. „Sie haben Befürchtungen. Und erwarten Antworten.“ Nicht nur für morgen, auch für viele Jahre danach.

Ein paar Antworten sind gefunden. An zwei Stellen, in Linderhof und Graswang, wird das Geschiebe entnommen. Nicht regelmäßig, gegen diesen Begriff verwehrte sich Hofmann ausdrücklich. Sondern nur bei Bedarf, sobald nach starken Regenfällen die Flusssohle zu niedrig wird. Nur dann wird gebaggert. Kiesmanagement nennt sich das. Das Wasserwirtschaftsamt hatte eine dritte Stelle für die Entnahme eingeplant, kurz vor der Roten Brücke, einem weiteren neuralgischen Punkt. Die aber lehnt die Naturschutzbehörde ab. „Da geht da nicht“, betonte Speth mehrfach. „Kiesentnahme ja, aber an der richtigen Stelle.“ Hofmann hatte sich damit bereits abgefunden. In dieser Frage suchen die Beteiligten nach einem alternativen Standort. Bis der gefunden ist, müssen die Ettaler sich nicht sorgen. Auch das versuchte die Expertin von der Naturschutzbehörde den Bürgern klarzumachen. Im Notfall werde man natürlich reagieren und Kies dort entnehmen, wo man ihn entnehmen muss. Auch wenn es der Schnarrschnecke nicht gefällt.