Frisch für Wettkampf präpariert: Frau (32) brettert mit SUV über Langlaufloipe 

Die Loipe für den König-Ludwig-Lauf in Linderhof war schon präpariert, als eine Frau mit ihrem SUV darüber fuhr. Das Foto stammt vom Wettkampf 2017.

Irgendwann blieb sie stecken

von Veronika Mahnkopf schließen

Was für eine Aktion! Eine Huglfingerin (32) ist am Donnerstagabend in Linderhof mit ihrem Auto über eine Langlaufloipe gebrettert. Die war gerade frisch für einen Wettkampf präpariert worden.