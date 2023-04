Zwischen Oberau und Reutte: Neuer Plansee-Bus startet am 1. Mai - Angebot vorerst nur am Wochenende und an Feiertagen

Teilen

Bald auf der Straße unterwegs: Am 1. Mai nimmt die RVO-Linie 9624 ihren Betrieb auf. © Simon Bauer

Es ist ein wichtiger Lückenschluss im Bus-Netz: Am 1. Mai nimmt die neue RVO-Linie zwischen Oberau und Reutte ihren Betrieb auf - und erschließt die Berge rund ums Graswangtal.

Oberau/Ettal/Graswang/Reutte – Worte wie „Hochfest“, „Feiertag“ oder auch „Freudentag“ fielen mehrfach. Doch welchen Begriff die Herren auch immer suchten und fanden, glücklich sahen am Donnerstag alle aus. Denn die Botschaft, die sie zu verkünden hatten, war eine positive. Im Mai kommt die Linie 9624 von Oberau nach Reutte ins Rollen und erschließt dann die Berge rund ums Graswangtal. Erst einmal nur an Wochenenden und Feiertagen. Praktisch, bequem und zukunftsweisend.

Zur Pressekonferenz am Plansee ging es mit dem Bus, wobei die Teilnehmer entweder in Reutte oder in Oberau zusteigen konnten. Eine „gemeinsame stilgerechte Fahrt“ war versprochen worden. Der Tourismusverband Naturparkregion Reutte und der Naturpark Ammergauer Alpen hatten gemeinsam mit ihren Projektpartnern, der Regionalentwicklung Außerfern (REA), den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Ostallgäu und Weilheim-Schongau sowie Füssen Tourismus und Marketing, zu der Präsentation des Ringbuslinienschlusses Reutte – Plansee – Linderhof – Oberau geladen. Im Hotel Forelle direkt am Plansee erläuterten die Verantwortlichen, was es mit der neuen Busverbindung auf sich hat.

Mit Zugfahrplan abgestimmt

Ronald Petrini, der Geschäftsführer des Tourismusverbands Naturparkregion Reutte, stellte das Angebot näher vor: Es umfasst den Zeitraum von 1. Mai bis 30. September. Der Planseebus verkehrt samstags, sonntags und feiertags zwischen 8 und 19 Uhr. Die Busverbindung startet am Bahnhof Reutte und führt über Breitenwang zum Plansee und weiter durch das Graswangtal bis zum Schloss Linderhof. In der Früh und am Abend geht es noch ein Stück weiter durch Ettal, den Ettaler Berg hinunter bis zum Bahnhof Oberau. Ankunft und Abfahrt sind dort, genau wie in Reutte, mit dem Zugfahrplan abgestimmt.

Sonderfahrt an den Plansee – und zurück: Die Beteiligten des neuen Angebots, darunter Landrat Anton Speer (7.v.r.) oder die Bürgermeister Andreas Rödl (8.v.r.) und Vanessa Voit (6.v.r.) reisen mit dem Bus an und testen gleich das neue Angebot. © Reindl

„Wir sind Ausgangspunkt vieler Wanderstrecken und Radrouten“, betonte Hanspeter Wagner, Bürgermeister von Breitenwang. Entlang der neuen Buslinie befinden sich „sehr viele Highlights“. Dass würde man nutzen, das müsse man aber auch schützen. Weniger als ein Jahr dauerte die Umsetzung. Normalerweise sei ein solches Projekt eine Sache von einer Dekade, ergänzte Alexander Höfner die Ausführungen. Der Mobilitätsmanager (REA) gab Infos zu den Tickets: Erwachsene zahlen für eine Tageskarte fünf Euro, Kinder zwei. Auch mit einem Bayern-, Werdenfels- oder Deutschlandticket kann der Bus genutzt werden.

ÖPNV hört nicht an der Grenze auf

Einen Vorausblick gab Naturpark-Koordinator Dr. Klaus Pukall: Man möchte Gäste wie Einheimische um ein Urteil bitten. Auf Grundlage solcher Kundenbefragungen soll das Busangebot im Ammergebirge weiter verbessert werden. „Unsere Vision ist eigentlich, dass wir irgendwann einen gegenläufigen Ringbus haben“, sagte er. „Aber wir müssen immer an die Finanzierung denken.“ Die Kosten für den Plansee-Bus teilen sich der Landkreis Garmisch-Partenkirchen, der Tourismusverband Reutte und die Kommunen Reutte und Breitenwang. Letztere warten mit einem Angebot zur Einführung auf: Einheimische aus den beiden Tiroler Gemeinden können den Bus kostenlos nutzen, gegen Vorlage eines Gratistickets, das in jeweiligen Gemeinde erhältlich ist. Man wolle damit „einen Startschuss geben, um die Leute auf den Bus zu bringen“, erklärte Wagner.

Zeigt die Karte: Naturpark-Koordinator Klaus Pukall. © Reindl

Als positives Zeichen für die grenzüberschreitende Kooperation wertet Garmisch-Partenkirchens Landrat Anton Speer das Projekt. „Wir wollen eng zusammenarbeiten mit unseren Tiroler Nachbarn.“ Denn: ÖPNV hört nicht an der Grenze auf. Die Ringlinie zwischen Oberau und Reutte bezeichnete er deshalb als „wichtigen Baustein“ für einen starken Nahverkehr. „Mich freut’s, dass wir zusammenwachsen“, sagte Speer, bekennender „Reutte-Fan“.

Der Chef im dortigen Rathaus, Günter Salchner, rief noch einmal die Probleme in der Vergangenheit ins Bewusstsein. „Ihr kennt alle die Situation im Sommer“, sagte er in Bezug auf den Plansee etwa. Er bezeichnete sie als „vogelwildes, chaotisches Parken“. Dieses muss auf der einen Seite eingeschränkt, auf der anderen Seite sollen attraktive Angebote geschaffen werden. Das Wildparken, nannte auch Wagner „eine Problematik, die uns immer wieder beschäftigt“. Die Umgebung für Einheimische wie Ausflügler attraktiv zu gestalten, bedeutet für den Rathauschef von Breitenwang, diese so verkehrsberuhigt wie möglich zu gestalten. Der Ringbus soll in wenigen Wochen seinen Beitrag dazu beisteuern.