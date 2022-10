Schäden an Terrassenanlage von Schloss Linderhof: Noch immer bröckelt der Putz - Kosten bislang unklar

Von: Tanja Brinkmann

Teilen

Ein Prachtbau: die Terrassenanlage gegenüber von Schloss Linderhof, die ein kleiner Venustempel ziert. © Schwaninger

Die Schäden sind enorm. Nach wie vor ist allerdings nicht klar, wie die Zerstörung an der Terrassenanlage von Schloss Linderhof beseitigt werden kann. Die Untersuchungen laufen. Liegen die Ergebnisse vor, kann man auch die Kosten beziffern. Sicher werden sie in die Millionen gehen.

Linderhof – Es ist ein wahres Paradies. Ein künstlich erschaffenes allerdings. Und deshalb auch eines, das massiv unter der Witterung leidet. Die Spuren sind schon lange nicht mehr zu übersehen. Wie die enormen Schäden an den Freianlagen rund um Schloss Linderhof behoben werden können, „wird derzeit eruiert“, sagt Franziska Wimberger, Sprecherin der Bayerischen Schlösserverwaltung. Die Treppenanlage sei ein Teil der aktuell laufenden Gesamtmaßnahme, die in einzelnen Abschnitten vonstattengeht. Sobald klar ist, welche Kosten auf den Freistaat zukommen, wird die Planung dem Bayerischen Landtag zur Genehmigung vorgelegt, verdeutlicht Wimberger das Vorgehen.

„Schloss Linderhof ist ein Aushängeschild für uns“, betont Vanessa Voit. „Wir würden uns freuen, wenn es wieder in altem Glanz erstrahlen würde.“ Allerdings weiß die Ettaler Bürgermeisterin (parteifrei) auch, vor welchen Schwierigkeiten die Schlösserverwaltung steht. Dieses historische Bauwerk, das König Ludwig II. samt dem eindrucksvollen Park von 1870 bis 1886 im Stil des Neorokoko errichten ließ, zu erhalten, sei eine enorme Verantwortung. „Und es geht hier um öffentliche Gelder, mit denen man sorgsam umgehen muss“, sagt Voit.

Temperaturwechsel setzen dem Kalkstein zu

Zuletzt war die Treppenanlage 2007 und 2008 aufwendig restauriert worden. Der Schwerpunkt der damaligen Arbeiten lag auf der Behebung von Schäden an den stärker betroffenen Natursteinen. Gemeint sind Balustraden, Podeste und Stufen. Dafür wurde vor 14 Jahren fast eine Million Euro investiert. Insbesondere die extremen Temperaturwechsel – Schnee, Frost und massiver Sonnenschein – setzen dem Kalkstein zu. Deshalb wurden bei dieser Restaurierung zehn Prozent des Bauwerks komplett durch frostsichere Kunststeine ersetzt. Weitere 20 Prozent wurden mit den Steinen aus dem Original-Steinbruch im französischen Lothringen versehen.

Massiv sind die Schäden an den Putzflächen. Wie sie behoben werden können, steht noch nicht fest. © Schwaninger

Was 2007/08 nur partiell ausgebessert wurde, sind die aus den 1970er-Jahren stammenden Putzflächen der Terrassenanlage. Die weisen aber schon wieder massive Schäden auf. Risse im Putz, der auch an etlichen Stellen abbröckelt, und abgebrochene Steine zeugen davon. Deshalb begann die Schlösserverwaltung im vergangenen Jahr auch mit grundlegenden Untersuchungen, wie diese beseitigt werden können.

König hatte Pläne mit der Terrassenanlage

Ludwig selbst hatte mit der Terrassenanlage große Pläne. Der kleine Venustempel sollte eigentlich nur ein Platzhalter sein. An seiner Stelle wollte er einen Theaterbau realisieren. Seit der Wittelsbacher als junger Kronprinz zum ersten Mal an der Seite seines Vaters eine Vorstellung des Hoftheaters sah, entwickelte sich seine Begeisterung für diese zwar gegenwärtige, aber trotzdem irreale Welt der Bühne. Sie wurde zu seiner Leidenschaft. Das Theater und insbesondere das Schaffen des von ihm hochgeschätzten Komponisten Richard Wagner bekamen die größte Bedeutung in Ludwigs Leben – neben und gerade in Ergänzung zu seinen Architekturprojekten.

Proben der Putzflächen werden nun untersucht, um die betroffenen Stellen möglichst bald zu restaurieren. © Schwaninger

„Ludwig II. benutzte das Theater wie ein Fürst der Renaissance- und Barockzeit, doch er ließ sich nie von den Kulissen beherrschen, und Bühne und Bauten blieben in seinem Kunstverständnis immer zwei verschiedene Dinge“, heißt es auf der Homepage der Bayerischen Schlösserverwaltung. Nach mehreren Projekten an verschiedenen Plätzen neben und hinter Schloss Linderhof – darunter die Kaskade mit Neptunbrunnen, der Maurische Kiosk, die Venusgrotte, die Hundinghütte und die Einsiedelei des Gurnemanz – wurde 1874 das Theater auf dem Linderbichl geplant. Aus Kostengründen entstand allerdings zunächst der kleine Tempel. Nach mehreren weiterführenden Entwürfen sei das Vorhaben 1878 endgültig aufgegeben worden, „als die königliche Kabinettskasse erstmals in ernsthafte Zahlungsschwierigkeiten geriet“. Die Anlage an sich hatte für den bayerischen Märchenkönig stets eine besondere Bedeutung.