Planseebus unter der Lupe: Online-Umfrage zum Angebot läuft

Ausflug ohne Pkw: Die RVO-Linie fährt unter anderem Schloss Linderhof oder den Plansee an.

Bisher gute Auslastung der neuen Linie

Von Manuela Schauer schließen

Er kommt an. Nicht nur am Ziel, sondern auch bei seinen Nutzern. Der im Mai eingeführte Planseebus bietet die Möglichkeit, ohne Pkw ins Herz des Ammergebirges zu gelangen. Eine Umfrage soll klären, wie das Angebot noch verbessert werden kann.

Graswangtal/Reutte – Er erschließt das Herz des Ammergebirges. Macht eine bequeme Anreise zu Wanderungen, zum Baden oder zu anderen Freizeitaktivitäten möglich. Seit Mai verkehrt der neue Planseebus samstags, sonntags und feiertags von 8 bis 19 Uhr zwischen Oberau und Reutte. Das Angebot kommt an. „Es läuft insgesamt sehr gut“, betont Dr. Elisabeth Zeitler, Mobilitätsmanagerin im Landkreis. Vor allem die ersten Fahrten stünden bei den Kunden hoch im Kurs. „Es ist schön“, sagt Zeitler zufrieden, „dass der Bus angenommen wird.“ Darauf ruhen sich die Verantwortlichen aber nicht aus.

Entstanden ist die RVO-Linie 9624 in einer grenzüberschreitenden Kooperation, an der unter anderem der Tourismusverband Naturparkregion Reutte, der Naturpark Ammergauer Alpen sowie die Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Ostallgäu und Weilheim-Schongau beteiligen. Das Interreg-Projekt „Vorstudie Ringbus“ horcht sich nun bei Einheimischen und Nutzern des Busses um. Dahinter steckt das Ziel, diesen noch besser an den Bedürfnissen der Kunden auszurichten. Auch wird beobachtet, woher diese kommen und wohin diese fahren, sagt Zeitler.

Welche Fahrzeiten wären gewünscht?

Klaus Pukall, Koordinator des Naturparks Ammergauer Alpen, hat den Bus bereits viermal mit seiner Familie genutzt. Unter anderem, um den Plansee zu umwandern und die Geierköpfe zu überschreiten. „Ich habe dabei meine Mitreisenden interviewt“, erzählt er. Den ersten Bus, der aus Oberau kommt, nehmen demnach viele Bergsteiger aus dem Großraum München. Sie würden sich über einen früheren ersten Bus freuen, damit sie der Vormittagshitze besser ausweichen können. „Gleich am ersten Betriebswochenende sprach ich mit Übernachtungsgästen aus Oberammergau. Ihnen hatte die Vermieterin erzählt, dass sie mit dem neuen Bus direkt nach Reutte fahren können – das verkürzt die Fahrzeit enorm.“

Die Ammergauer Alpen GmbH und der TVB Naturparkregion Reutte sprechen noch bis voraussichtlich Mitte August die Einheimischen direkt mit der Umfrage an, um Erkenntnisse zu gewinnen. Zum Beispiel darüber, welche Fahrtzeiten gewünscht wären? Oder ob es ein Angebot geben müsste, dass man aus dem Ammertal ohne Umsteigen an den Plansee kommt? Die Erhebung bildet die Grundlage, damit das von den beiden Projektpartnern beauftragte Ingenieurbüro Gevas die Busverbindungen rund um das Ammergebirge verbessern kann. „Durchschnittlich fahren derzeit 123 Personen pro Tag mit dem neuen Bus 9624“, teilt Pukall mit. Es gab aber auch schon Top-Werte mit über 200 Personen. „Das ist für das erste Jahr eine gute Auslastung“, sagt Pukall erfreut. „Unser Ziel ist, dass gerade auch die Einheimischen vermehrt Bus fahren und wir so unseren Naturpark von Verkehrslärm entlasten.“

Der Link zur Umfrage befindet sich auf der Startseite des Naturparks (www.naturpark-ammergauer-alpen.de).