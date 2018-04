Schwere Verletzungen! Motorradfahrer stürzt in Linkskurve

Ettal – Bei einem Motorradunfall am Mittwochnachmittag auf der Staatsstraße 2060 im Gemeindebereich Ettal hat sich ein 66-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine nahe Klinik geflogen werden. Am Motorrad entstand ein Schaden von 20.000 Euro. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei kam der Münchner in einer Linkskurve zwischen Graswang und Ettal von der Fahrbahn ab und stürzte. Zeugen sollen sich unter Telefon 0 88 22/94 58 30 melden.