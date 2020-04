Unfall am Ettaler Sattel: Lkw kippt um - Straße vier Stunden gesperrt

Der Lastwagen liegt auf der Straße. In der letzten Kehre des Ettaler Sattels ist er umgekippt. Der Unfall fordert Feuerwehren und Rettungskräfte. Stundenlang bleibt die Straße gesperrt.

Ettal – Für vier Stunden war am Dienstagabend die Bundesstraße 23 zwischen Oberau und Ettal gesperrt: Ursache hierfür war ein Verkehrsunfall. Ein sogenannter Abroll-Lkw war an der obersten Kurve des Ettaler Sattels umgekippt. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

Gegen 18 Uhr passierte der Unfall. Der besagte Lastkraftwagen, beladen mit einer Steinbrechmaschine, befuhr die Bergstrecke in Fahrtrichtung Ettal, als das Gefährt plötzlich in der letzten Kehre auf die Seite kippte. Nach ersten Angaben der Polizei führte wohl der hohe Schwerpunkt des Fahrzeugs und erhöhte Geschwindigkeit dazu, dass das Gefährt umkippte. Nachdem der Fahrer (50) mit leichten Verletzungen in die Unfallklinik nach Murnau gebracht worden war, wurde die Bergung des tonnenschweren Lasters eingeleitet werden – keine leichte Aufgabe.

Feuerwehr rückt mit Bergekran an

Die Feuerwehren fingen zuerst die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf, um sich dann an die Bergung zu machen. Der Verkehr musste weiträumig umgeleitet werden, hierzu wurden benachbarte Feuerwehren hinzugezogen. Die Feuerwehr aus Garmisch rückte mit ihrem Bergekran an, um den verunfallten Lkw wieder auf die Reifen zu stellen. Dieses Manöver nahm geraume Zeit in Anspruch.

Die Feuerwehren aus Ettal, Oberammergau, Oberau und Garmisch sowie der MKT-Rettungsdienst und die Polizei Oberammergau waren mit rund 60 Einsatzkräften involviert. An dem Lastwagen entstand ein Schaden von über 20 000 Euro. Gegen 22 Uhr konnte die Bundesstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Dominik Bartl