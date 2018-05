Werbetafel für die Landesausstellung: König geköpft

Die Polizei hat eine ungewöhnliche Aufgabe bekommen: Sie muss einen Königs-Hasser finden.

Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen sieht sich zu rechtlichen Schritten gezwungen: Jemand hat das Hinweis-Schild aus Holz, mit dem auf der Plansee-Straße im Ammertal für die Landesausstellung geworben wurde, umgesägt. Mehr noch: Zuvor wurde die eingearbeitete Königsfigur geköpft. „Wir haben Anzeige gestellt“, sagt Landkreis-Sprecher Stephan Scharf. Passiert ist die seltsame Tat in den vergangenen Tagen. An verschiedenen Straßen, die in den Landkreis führen, wird mit den Holzschildern für die Landesausstellung geworben, die derzeit in Kloster Ettal stattfindet.