Schlosshotel Linderhof: Zwei Bewerber erarbeiten Konzept - Große Investitionen nötig

Von: Tanja Brinkmann

Im Dornröschenschlaf versunken: Im Schlosshotel Linderhof herrscht seit 2019 kein Betrieb mehr. © Bayerische Schlösserverwaltung

Das Schlosshotel Linderhof soll wiederbelebt werden. Um einen Betreiber zu finden, hat die Bayerische Schlösserverwaltung ein umfassendes Exposé erstellt. Darin sind die Anforderungen und das, was diesen erwartet, klar zusammengefasst.

Linderhof – Die Lage – ein absoluter Traum. Der Zustand des Hauses lässt allerdings zu wünschen übrig. Das Schlosshotel Linderhof ist in die Jahre gekommen. Seit Oktober 2019 versinkt es in einem Dornröschenschlaf. Aus dem soll es jetzt wachgeküsst werden. Wie, das verrät ein umfassendes Exposé, das die Bayerische Schlösserverwaltung herausgegeben hat. 42 Interessierte forderten dieses an. „Davon haben sich zwei Bewerber mit einer Interessenbekundung gemeldet“, sagt Sprecherin Franziska Wimberger. Mit diesen laufen nun weitere Verhandlungen an. Auch um herauszufinden, ob sie – um im Bild zu bleiben – die passenden Prinzen für Dornröschen sind.

Gutbürgerliche Gastronomie vorgesehen

Der Freistaat beabsichtigt, das Objekt im Erbbaurecht mit einer Laufzeit von 60 Jahren zu vergeben. Von dem Interessenten erwartet die Schlösserverwaltung ein Konzept, in das der Genius Loci, der Geist des Ortes, einfließt. Schließlich „sind die Schloss- und Gartenanlage Linderhof ein Kulturgut von weltweiter Bekanntheit, verbunden mit der abgeschiedenen Lage in einem einzigartigen Gebirgstal der Ammergauer Alpen“, betont Wimberger. Des Weiteren werde eine qualitätsvolle, gutbürgerliche Gastronomie erwartet, die den Tagesbesuchern der Schlossanlage, den zahlreichen Wanderern und Langläufern sowie den Übernachtungsgästen zur Verfügung steht, aber auch wieder ein Ziel für die einheimische Bevölkerung werden soll. Im Blick haben sie und ihre Kollegen auch die Bewirtung von großen Reisegruppen. Seitens des Eigentümers, also des Freistaats, ist ein nahezu ganzjähriger Betrieb gewünscht, der eine Grundversorgung der zahlreichen Schlossbesucher insbesondere in der Hauptsaison sicherstellt.

Der Rezeptionsbereich ist bei der umfassenden Sanierung des Hauses 1989/90 umgestaltet worden. © Bayerische Schlösserverwaltung

Bei der Entwicklung eines Nutzungskonzeptes für die gesamte Hotelanlage, die seit 1886 für Besucher zugänglich ist und im Lauf der Jahrzehnte immer wieder erweitert und umgebaut wurde, „ist zu bedenken, dass das Gebäude unter Denkmalschutz steht und Linderhof im Naturschutzgebiet liegt“, sagt Wimberger. Bauliche Veränderungen, insbesondere mit Außenwirkung, sowie Erweiterungen des Gebäudes sind somit nur in sehr begrenztem Rahmen möglich.

Letzte Generalsanierung liegt 30 Jahre zurück

Im Inneren müssen die neuen Betreiber allerdings einiges anpacken. Und vor allem viel investieren. Die letzte Generalsanierung liegt über 30 Jahre zurück. Damals wurden die gesamte Haustechnik, der Rezeptionsbereich mit den Büroräumen und Toiletten für die Tagesgäste, das Ludwigs-Stüberl, der Wittelsbacher Saal, der als Frühstücksraum diente, der Veranda- und Planseesaal, die Kühl- und Lagerräume sowie die 24 Gästezimmer erneuert. Seither sorgten die verschiedenen Pächter nur noch dafür, dass Verschleißteile ausgetauscht wurden. „Die Bäder in den Gästezimmern mit Badewanne und keinen separaten Duschkabinen entsprechen nicht mehr den heutigen Standards“, heißt es im Exposé der Schlösserverwaltung. „Die Küche wurde 2005/2006 grundlegend saniert und befindet sich in einem altersgerechten Zustand.“

Nicht mehr zeitgemäß: der Wittelsbacher Saal und etliche weitere Räume. © Bayerische Schlösserverwaltung

Insgesamt, und das wird beim Blick auf die Fotos deutlich, muss der künftige Betreiber viel Geld in die Hand nehmen. Dass sich diese Investition lohnt, davon ist Vanessa Voit überzeugt. „Für uns ist es sehr wichtig, dass das Hotel wiederbelebt wird“, unterstreicht die Ettaler Bürgermeisterin (parteifrei). „Wir leben schließlich in großen Teilen vom Tourismus.“ Das gilt für alle Gemeinden im Ammertal. Dafür und auch überregional sei es wichtig, den Betrieb in Linderhof wieder aufzunehmen. Dafür macht sich auch Landtagsabgeordneter Florian Streibl (Freie Wähler) stark. Der Oberammergauer hat sich mit Nachdruck dafür eingesetzt, dass der Beherbergungsbetrieb erhalten bleibt und die Idee verworfen wird, an seiner Stelle ein innerbetriebliches Depot für die bayerischen Schlösser untergebracht wird.

Jetzt fehlt nur noch der „Prinz“, der das Schlosshotel wachküsst. Gespannt wartet Voit auf das Konzept des künftigen Betreibers und hofft auf ein gutes Miteinander. „Ein Kulturerlebnis hat immer mit Emotionen zu tun“, sagt die Bürgermeisterin. Dazu gehöre der Einkehrschwung unbedingt dazu, „das rundet das Ganze ab“.