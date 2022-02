Zwei Großprojekte dominieren in Ettal das Jahr

Von: Andreas Mayr

Idylle pur: Im Ortsteil Graswang stehen in diesem Jahr der Hochwasserschutz und neue Wasserleitungen auf der Agenda der Gemeinde Ettal. © Doll

Kindergarten-Neubau und Hochbehälter - das sind die Herausforderungen im politischen Jahr für die Gemeinde Ettal. Die Bürgermeisterin setzt in schwierigen Zeiten dabei auf Dialog.

Ettal – Kürzlich lag wieder Post aus dem Rathaus in den Ettaler Briefkästen. Das Format, das Bürgermeisterin Vanessa Voit wählt, hat die Gemeinde „Ettaler Mitteilungen“ genannt und sieht aus wie ein Hochglanzprospekt. Diesmal waren Sternsinger zu sehen, eine Grafik des neuen Kindergartens und Schwarz-Weiß-Fotos aus dem Archiv von Martin Heigl. In Zeiten, in denen die Bürger schon nicht hürdenlos zur Bürgermeisterin kommen können, kommt sie eben vorbei.

In schriftlicher Form, die es mittlerweile viermal im Jahr gibt, greift die Kommune die wichtigen Themen auf. „Ein Versuch, uns zu öffnen, alle mit einzubinden“, sagt Vanessa Voit.

Sie steht vor Jahr drei ihrer Amtszeit. Unglücklicherweise überschneidet sie sich auch mit der Pandemie. In Ettal, einem Anziehpunkt für Urlauber und Ausflügler, wird sich Corona anhand der Zahlen bemerkbar machen, auch wenn die Jahresrechnung noch lange nicht abgeschlossen ist. Mit Blick auf den Tourismus nennt Voit 2021 „ein schwierigeres Jahr“. Wie einige Nachbardörfer ist Ettal abhängig vom Tourismus. Den Kontakt zu ihren Bürgern, der das Amt stark prägt, hat das Virus auch eingeschränkt. Doch die Ettaler – also Verwaltung und Gemeinderat – haben die schwierige Lage einfach links liegen gelassen und sie als Chance betrachtet: „Die Kollegen waren hart am Arbeiten“, sagt Voit und spricht daher von einem bereichernden Jahr. Gemeindearbeit als Ablenkung – auch keine schlechte Sache.

Zwei Großprojekte dominierten das vergangene Jahr und werden es künftig tun. Der neue Kindergarten und der Hochbehälter stehen im Zentrum des kommunalen Schaffens. Beide verbindet mehr, als man meinen würde. Voriges Jahr verlegte man in derselben Trasse Strom- und Internetkabel für den Kindergarten sowie die Wasserleitung zum Hochbehälter. „Grundlagenarbeiten im Hintergrund“, sagt die Bürgermeisterin dazu. Bald sieht Ettal sein neues Kinderhaus wachsen. Im Februar möchte der Gemeinderat die Aufträge vergeben. Die Hoffnung ist groß, dass der Bau des 1,5-Millionen-Euro-Projekts noch im Frühjahr beginnt, sofern die wirtschaftliche Lage (hohe Nachfrage nach Rohstoffen) es zulässt. Der Kindergarten sei „ein sehr bestimmendes Thema“, sagt Vanessa Voit. Größere Gemeinden mit größeren Etats verwirklichen ihre Visionen häufiger und schneller. Das geht in Ettal natürlich nicht. Dafür sorgt ein Vorhaben dieser Dimension für eine deutlich stärkere Bindung, glaubt die Bürgermeisterin. „Das wird sehr viel mehr zu unserem Kindergarten.“

Mit einem Hochbehälter, einem Wasserspeicher, mag sich der Bürger weniger identifizieren. Doch seine Pflege gehört zu den elementaren Pflichten einer Kommune. Während manche neue Bürgermeister ihre erste Periode dazu nutzen können, Zukunftspläne zu schmieden, ist Voit direkt in das kalte Wasser der kommunalen Kernaufgaben eingetaucht. Sie muss sich mit Dingen wie dem Wassernetz, den Vergaberichtlinien, den Förderprogrammen auseinandersetzen – und findet das gar nicht schlecht. „Wir haben die Chance zu zeigen, was wir können.“ 2022 prüft Ettal die Statik seines Wasserreservoirs, das saniert gehört.

Den Rest der To-Do-Liste füllen weitere Pflichtaufgaben aus dem Bereich Infrastruktur. Weiß Gott wichtige, muss man betonen. Wasserleitungen werden erneuert, nach der Hauptader in der Alten Bergstraße nun ein Ast in Graswang. Zudem kommt der Hochwasserschutz in Graswang, der die Gemeinde seit acht Jahren beschäftigt, wieder auf den Tisch. Wie genau vorgegangen werden soll, möchten die Ettaler mit den zuständigen Behörden klären.

Zuletzt packt die Gemeinde das Thema Digitalisierung an. Das analoge Steuersystem im Hochbehälter hat sie bereits ausgetauscht, nun ist die Verwaltung dran. Gemeinden wie Bad Kohlgrub oder Uffing haben den Weg planiert und Teile ihrer Arbeit ins Internet verlagert. Kleinigkeiten wie Anträge für die Hundesteuer oder einen neuen Personalausweis können Bürger online erledigen. „Um sich selbst die Arbeit zu erleichtern“, sagt Voit – und meint damit gerade ihre Kollegen in der Verwaltung. Gekoppelt wird der Wandel an eine neue Internetseite, gerade auch mit Blick auf die jüngeren Generationen, die nicht unbedingt zu den „Ettaler Mitteilungen“ in Papierform greifen. Die Bürgermeisterin sagt: „Mir ist das wirklich ein Anliegen.“