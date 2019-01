Falsche Heilige Drei Könige in Garmisch-Partenkirchen unterwegs?

Merkwürdig und ungewöhnlich: In Garmisch-Partenkirchen haben zwei Frauen die Heiligen Drei Könige beobachtet, wie sie in Lokalen unterwegs waren. Jetzt, weit vor dem 6. Januar.

Garmisch-Partenkirchen–Der Frau kam das Ganze komisch vor. Die drei Weisen aus dem Morgenland? Die in der Schmiedstraße in Garmisch-Partenkirchen singen und dafür Geld sammeln? Jetzt – weit vor dem Heiligdreikönigstag am 6. Januar? Die in ein Auto mit Münchner Kennzeichen steigen? Und offenbar Ausländer sind? Da stimmt doch etwas nicht. Sie informierte die Polizei. Bei der Inspektion ging die Beschwerde per Telefon ein. Am Sonntag hatte die Frau die als Kaspar, Melchior und Balthasar verkleideten Personen beobachtet. Offenbar nicht nur sie. Eine weitere Frau meldete sich am Abend beim Tagblatt. Ihr waren die drei – zwei davon wohl Kinder – ebenfalls aufgefallen. Auch in Lokalen waren sie ihr zufolge unterwegs. Der Polizei aber sind die Hände gebunden. Gegen eine Spende zu singen, ist nicht verboten, sagt Hauptkommissar Richard Paar. Anders läge der Fall, hätten die drei Unbekannten gebettelt. So aber „gab es für uns keinen Anlass für einen Polizeieinsatz“.