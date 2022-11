Begleiter stellen 14-jährigen Einbrecher, der Farchants Bahnhofskiosk plündern wollte

Ein 14-Jähriger ist in den Farchanter Bahnhofskiosk eingebrochen: Seine drei Begleiter im gleichen Alter zeigten daraufhin Zivil-Courage und riefen die Polizei.

Farchant – Ein skurriler Fall von einem Einbruch beschäftigt die Polizei. In der Nacht auf Allerheiligen hat ein 14-Jähriger die Schaufensterscheibe des Kiosks am Farchanter Bahnhof eingeschlagen. Erstaunlich: Der Jugendliche war nicht allein unterwegs, sondern mit drei Bekannten in diesem Alter, die ihn stellten und schließlich die Polizei alarmierten.

Aus heiterem Himmel hatte der 14-Jährige seinen Begleitern gesagt, er werde jetzt in den Kiosk einbrechen. Das wollten sie anderen aber nicht. Dennoch nahm der Täter einen Stein und schlug die Scheibe ein. Wie sich bei den Ermittlungen feststellte, ist der junge Mann der Polizei bereits von ähnlichen Straftaten bekannt. Die Beamten nahmen den Jugendlichen mit und übergeben ihn seinen Erziehungsberechtigten. Gegen den 14-Jährigen wurden nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung und versuchten Einbruchs eröffnet.