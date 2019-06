Bewusstsein verloren: Schwerer Unfall zwischen Oberau und Fachant

Der Frontalzusammenstoß mehrerer Pkw auf der B2 zwischen Farchant und Oberau ist glimpflicher ausgegangen, als zunächst gedacht. Fünf der Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Update vom 25. Juni, 18.21 Uhr:

+ Mehrere Verletzte fordert ein schwerer Unfall zwischen Farchant und Oberau. © FOTOP RESS THOMAS SEHR Oberau/Farchant - Der schwere Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 2 nördlich von Farchant (wir berichteten) ist glimpflicher ausgegangen als zunächst von den Rettungsdiensten und der Polizei angenommen. Fünf Personen wurden der Verkehrspolizei Weilheim zufolge leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von 32.200 Euro. Auslöser der Kollision war ein 31-jähriger Mann aus Mittenwald, der mit seinem Auto etwa auf Höhe der Tunnelbaustelle Süd aufgrund einer Dehydrierung das Bewusstsein verloren hatte.

Aus diesem Grund brach sein Pkw nach links aus und streifte den Wagen einer entgegenkommenden 68-Jährigen aus Unterammergau. Danach prallte er frontal in den dahinter fahrenden Pkw eines Manns (32) aus Mertingen. Des Pkw der Schwaben kam dadurch ins Schleudern und stieß mit dem einer Garmisch-Partenkirchnerin zusammen, die hinter dem Mittenwalder unterwegs war. Das Auto der 57-Jährigen rutschte anschließend nach rechts in den Straßengraben. Zwei Autos, die hinter dem 32 jährigen aus Mertingen in Richtung Norden fuhren, wurden bei dem Unfall noch durch umherfliegende Splitter am Lack der Front- und an der Windschutzscheibe beschädigt.

Der Unfallverursacher, der Mertinger sowie seine Beifahrerin und die Frauen aus Garmisch-Partenkirchen und Unterammergau erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden ambulant in den Krankenhäusern in Murnau und Garmisch-Partenkirchen ärztlich versorgt.

+ Ein Verletzer musste mit dem ADAC-Hubschrauber abtransportiert werden © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Die B 2 war laut Polizei anfangs für circa 30 Minuten in beiden Richtungen gesperrt, danach wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dies führte zu einem Rückstau bis auf die A 95. Von Süden her wurde der Farchanter Tunnel gesperrt. Eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn. Ab 18.30 Uhr floss der Verkehr wieder. Im Einsatz waren die Feuerwehren von Oberau und Farchant sowie ein Hubschrauber aus Murnau, ein Notarzt, drei Rettungswagen sowie Polizeibeamte aus Garmisch-Partenkirchen und Weilheim.

Erstmeldung vom 24. Juni:

Farchant - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es gegen 16.45 Uhr am Nordportal des Farchanter Tunnels in Richtung Oberau gekommen. Nach Auskunft der Polizei sind mehrere Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Mindestens eine Person wurde dabei eingeklemmt. Die Beamten vermuten Schwer- bis Schwerstverletzte unter den Insassen der Pkw. Der Tunnel ist während der Rettungsarbeiten in nördlicher Richtung gesperrt. Auf der Ausweichroute über Burgrain und Farchant kommt es zu massiven Behinderungen.