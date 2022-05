Das Wetter spielt nun doch mit: Saisonstart des Farchanter Schwimmbads steht bevor

Von: Alexander Kraus

Zunächst war er skeptisch, dass das Bad bis 21. Mai warm genug sein könnte. Doch nun ist auch Betriebsleiter Josef Berndaner, hier bei einer Reparatur vor zwei Jahren, überzeugt davon, dass es funktioniert. © Sehr/Archiv

Der Ukraine-Krieg ist spürbar. In vielen Bereichen steigen die Preise. Vor allem beim Gas. Das betrifft auch die Farchanter Gemeinde und ihr Schwimmbad. Aufgesperrt wird jetzt aber.

Farchant – Christian Hornsteiner (CSU) hatte im Gemeinderat zuletzt noch von einer Signalwirkung gesprochen, als er dazu geraten hatte, bei der Erwärmung des Wassers im Farchanter Warmfreibad mit Gas zu haushalten – und deshalb mit der Eröffnung eventuell noch bis 28. Mai zu warten. „Wir wollen nicht die Qualität des Schwimmbads schmälern, aber Energie sparen“, verdeutlichte der Farchanter Bürgermeister. Nun aber geht es doch schon früher los: Am Samstag, 21. Mai, ist der Saisonstart im Freibad geplant. Das schöne Wetter der vergangenen Woche macht es möglich.

Bei sonnigem Wetter ist das Einsparpotenzial tatsächlich am größten. Dann kann die Ersterwärmung des Wassers für die großen Becken über die Absorber-Solaranlage geschehen. Ist der Himmel grau und wolkenverhangen, regnet es viel, dann muss die Gemeinde auf Gas umsteigen, um das Wasser warm zu bekommen.

Größtes Einsparpotenzial steckt in der Ersterwärmung

Bekanntlich hat der Ukraine-Krieg zu großen Schwierigkeiten auf dem Energiemarkt geführt. „Alles wird teurer“, betonte der Rathauschef. Nun geht es darum, eine Lösung angesichts der Gasknappheit und eben der Preise zu finden. Das größte Einsparungspotenzial liegt in der Ersterwärmung des Wassers auf 22 Grad. Läuft die Solaranlage optimal, könnten 50 Prozent des Jahresverbrauchs an Gas gespart werden, rechnete Hornsteiner vor. Aktuell hat das Wetter gut mitgespielt. Daher nun auch die vorzeitige Öffnung am 21. Mai. Um 9.30 Uhr sperrt die Gemeinde das Bad auf.

Mit der einmaligen Füllung der Becken ist es aber nicht getan. Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu reduzieren, bestehen auch darin, die Wassertemperatur im Schwimmer- und Springerbecken um ein bis zwei Grad nach unten zu schrauben. Das Nichtschwimmerbecken sollte dagegen immer bei zirka 23 Grad liegen.

Vertrag heuer noch mit fixem Gaspreis

Eigens zur Gemeinderatssitzung war auch Josef Berndaner gekommen. Der Betriebsleiter im Warmfreibad hatte nichts von einem starren Öffnungstermin gehalten. Seine Meinung: Der Besucher würde sicher Verständnis haben, wenn später aufgemacht werde. Im Sommer sei es sowie kein Problem mehr, das Wasser auf 22 Grad zu halten, dafür sei die Sonnenenergie ausreichend. „Erst wieder Ende August“, spricht Berndaner aus Erfahrung, müsse im Normalfall mit Gas nachgeholfen werden. Nun ist aber auch er froh, dass per Solaranlage genug vorgeheizt werden konnte.

Energie zu sparen, „ist das Gebot der Stunde“, hielt Gerhard Portele (Freie Wähler) fest. 22 Grad seien in der Anfangsphase vertretbar. Er gab jedoch zu bedenken, dass Farchant ein Warmfreibad habe, da dürfe man die Temperatur nicht zu weit reduzieren. Marianne Böhmer (Freie Wähler) meinte, man müsse dem Besucher auch etwas bieten dafür, dass er bezahlt, und deshalb gegebenenfalls mit Gas dazu heizen.

Wie es auf dem Energiesektor weitergeht, vermag keiner zu sagen. Hornsteiner berichtete, dass es in Farchant für 2022 noch einen Vertrag mit einem festgeschriebenen Gaspreis gibt. Der Bürgermeister warnte aber schon jetzt: „In den Folgejahren werden wir diesen Preis aber nicht mehr erzielen.“