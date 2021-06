Der Weg zu den Parkplätzen

Da geht’s lang: Die Schilder weisen Gästen in Farchant den Weg zu den Parkplätzen.

Farchant stellt Hinweistafeln für Besucher auf

Von Alexander Kraus schließen

Den Gast dorthin zu lotsen, wo er hinfahren soll: Das ist das Geheimnis eines funktionierenden Parkleitsystems. Der Gemeinderat Farchant hat sich einstimmig dazu entschlossen, ein solches im Ort einzurichten. „Ziel ist es, die Leute gezielt an die Wanderparkplätze zu führen. Nicht, dass sie wild im Ort parken“, sagt Christian Hornsteiner (CSU).

Farchant - Drei große Schilder an den Ortseingängen und an der Hauptkreuzung in der Dorfmitte weisen Besucher auf drei Stellflächen hin: Estergebirge, Natur- und Erholungspark sowie Ammergebirge.

Mit Hilfe des Parkleitsystems sollen Autofahrer künftig zu den Flächen dirigiert werden, die seit Januar kostenpflichtig sind. Sobald der Parkplatz Reschberg fertig gestellt ist, will die Gemeinde den Verkehr auch dorthin leiten. Dem Beschilderungsplan, den der Bauausschuss vorberaten hatte, stimmten die Ratsmitglieder zu. Jedoch gab es den Vorschlag, an den Hinweistafeln bei den Ortseingängen das touristische Logo wegzulassen. Sofort initiierte Hornsteiner eine Abstimmung darüber. Gegen das Logo mit den drei charakteristischen Föhren entschieden sich aber lediglich Martin Barwinski und Marianne Böhmer (Freie Wähler) sowie Andrea Buchwieser und Anton Klöck (CSU), die anderen zwölf Räte stimmten dafür. Die Tourismus-Signatur bleibt.

Für die Bewirtschaftung des temporären Parkplatzes westlich der Pizzeria „Vesuvio“ im Bereich der Loisachbrücke musste die Gebührenverordnung geändert werden. Die Stellflächen auf dem Parkplatz Mühldörflstraße/Am Wehr, die die Gemeinde erneut pachtet, wurden in das Regelwerk aufgenommen.

Einig wurden sich die Gemeinderäte auch bei der Regulierung des Parkraumes vor dem Farchanter Friedhof. Dort wird die Parkscheibenpflicht eingeführt. Dadurch kann die Fläche nicht als Wanderparkplatz genutzt werden. Die maximale Dauer wurde auf zwei Stunden festgelegt. „Das ist für jede Beerdigung ausreichend“, sagte Hornsteiner.