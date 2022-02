Die Vorfreude wächst: Explorer-Hotel in Farchant eröffnet im Juli

Von: Tanja Brinkmann

Nimmt Gestalt an: Das neue Explorer-Hotel in Farchant, das Ende Juli eröffnet werden soll. © Thomas Sehr

Die Werbemaschinerie ist längst angelaufen. Die Suche nach Mitarbeitern und Kooperationspartnern hat begonnen. Und auf der Baustelle in Farchant wird auf Hochtouren gearbeitet. Geschäftsführerin Katja Leveringhaus kündigt an, dass sie Ende Juli die ersten Gäste im zehnten Explorer-Hotel erwartet.

Farchant – Es wächst. Das sieht jeder, der in der Föhrenheide spazieren geht. Das merkt auch Christian Hornsteiner. „Mindestens einmal pro Woche schau’ ich an der Baustelle vorbei“, sagt der Farchanter Bürgermeister (CSU). Was er sieht, gefällt ihm. Und stimmt ihn zuversichtlich, dass das Explorer-Hotel an der Frickenstraße im Frühsommer eröffnet wird. Ganz klappt es nicht mit diesem Termin. „Auch wenn wir insgesamt gut auf Kurs sind“, betont Katja Leveringhaus, Geschäftsführerin der Explorer Hotels Entwicklungs GmbH mit Sitz in Fischen (Oberallgäu). Die ersten Gäste können trotzdem erst Ende Juli anreisen. Bis zu diesem Zeitpunkt „wird aber der Außenbereich schon fertiggestellt sein“.

Coronabedingte Erschwernisse macht Leveringhaus für diese minimale Verzögerung verantwortlich. „Der Bau ist abgesehen davon in vollem Gang, er verläuft bisher geordnet, ruhig und unfallfrei.“ Zu ihrer Freude sind viele Unternehmen und Handwerker aus der Region daran beteiligt. „Die Zusammenarbeit mit den beteiligten Behörden und Partnern gestaltet sich bisher sehr gut und professionell.“ Das bestätigt auch Hornsteiner.

Explorer-Hotel in Farchant ist das zehnte in den Alpen

Das neue Hotel ist das zehnte seiner Art in den Alpen und das vierte in Bayern. Ein Haus ist wie das andere – 100 Zimmer, um die 200 Betten, viel Holz und frisches Einheitsgrün. Alle Objekte der Allgäuer Gruppe werden in nachhaltiger Passivhausbauweise errichtet und sind im Betrieb klimaneutral, so auch der Neubau in Farchant. Doch damit nicht genug: „Dieses Mal haben wir noch mehr als bisher auf die Materialien beim Bau und in der Ausstattung des Hauses geachtet“, sagt Leveringhaus. Die Teppich beispielsweise sind aus recycelten Fischernetzen gefertigt. Bei Türen, Wandfarben, Stoffen und vielem mehr wurde explizit Wert darauf gelegt, nur umweltzertifizierte Produkte zu verwenden.

Die Marketingaktivitäten laufen längst, „es gab interessante Gespräche mit den lokalen und regionalen Vertretern der Tourismusorganisationen“. Leveringhaus und ihr Team haben den Eindruck, dass hier sehr konstruktiv gearbeitet wird und ein gutes Miteinander herrscht. In den kommenden Wochen wollen sie Kontakt zu möglichen, künftigen Kooperationspartnern aufnehmen – etwa in den Bereichen Gastronomie und Sport. Jeder dieser Termine steigert bei den Hotel-Entwicklern die Vorfreude auf das neue Haus, das als Explorer Garmisch beworben wird. „Aber auch unsere vielen Fans sind schon sehr gespannt darauf und freuen sich, mit Farchant und der Zugspitzregion eine der schönsten Urlaubsziele in den bayerischen Alpen zu entdecken“, unterstreicht die Geschäftsführerin.

Gesucht werden 20 Mitarbeiter - möglichst aus der Region

Die Suche nach Mitarbeitern, so genannten Explorer-Buddys, läuft. „Wir werden circa 20 einstellen und hoffen auf Kollegen, die in der Region wohnen oder hier ihren dauerhaften Lebensmittelpunkt bilden möchten.“ Neben einem Hotel-Teammanager, der das Haus operativ leitet, werden Leveringhaus zufolge Kräfte für die Bereiche Rezeption, Service, Housekeeping und Haustechnik gebraucht. Flexibilität wird in den Häusern der Allgäuer Gruppe großgeschrieben. Neben Fachleuten, die über eine Ausbildung und Berufserfahrung in Hotellerie oder Gastronomie verfügen, „freuen uns aber auch sehr über Mitarbeiter aus anderen Branchen“, betont sie. Entscheidend sei, dass sie Spaß daran haben, mit Menschen zu arbeiten und den Gästen gerne auf Augenhöhe begegnen möchten.