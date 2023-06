Zurück zu den Wurzeln: Münchner Disko-Betreiber Oliver Koepp übernimmt „Alten Wirt“ in Farchant

Von: Christian Fellner

Zuversicht regiert: (v.l.) Farchants Bürgermeister Christian Hornsteiner, Franziska Pietsch und der neue Wirt Oliver Koepp. © cf

In München hat er sich einen Namen gemacht - mit dem „Americanos“. Nun will sich Oliver Koepp (56) aber ein zweites Standbein aufbauen und zurück zu seinen Wurzeln im Gastro-Bereich. Er übernimmt das Traditionsgasthaus in Farchant.

Farchant – Dem Zufall wollte er nichts überlassen. Die Katze im Sack schon gar nicht kaufen. Deshalb war Oliver Koepp im Vorfeld schon einmal da. „Wir haben uns den Alten Wirt inkognito zwei Tage angeschaut“, sagt der 56-Jährige. Das Resümee: „Sehr positiv.“ Und das Ende vom Lied: Der gebürtige Dortmunder, der in Köln aufgewachsen ist, aber seit 1990 in der Münchner Region lebt und arbeitet, ist der neue Pächter des Traditionsgasthauses mit Hotelbetrieb mitten in Farchant.

Die Gemeinde als Eigentümer einigte sich mit Koepp, der zumindest in den kommenden fünf Jahren den für den Ort so wichtigen Betrieb mit Kurgästesaal führen wird. „Mit Optionen auf zweimal weitere fünf Jahre für den Wirt“, betont Bürgermeister Christian Hornsteiner (CSU) beim Pressegespräch. Die Zeit, in der die Gemeinde das Wirtshaus betrieben hat, George Kink als Interimsgastronom eingesprungen ist, läuft aus.

Koepp verspricht: „das Haus bleibt der Alte Wirt“

Schon zum 30. Juni, am Freitag, wird Koepp mit seiner Lebensgefährtin Franziska Pietsch den Betrieb übernehmen. „Wir werden vier Wochen erst einmal alles normal weiterlaufen lassen“, betont der erfahrene Wirt. Grundsätzlich verspricht er: „Das Haus bleibt der Alte Wirt.“ An gewissen Stellenschrauben möchte er freilich schon ein wenig drehen in der Zukunft. „Ein paar neue Möbel, ein bisschen anderes Deko, vielleicht andere Vorhänge.“ Für das Speisenangebot gilt: „Wir sind ein bayerisches Gasthaus. Vielleicht machen wir die Küche ein bisschen moderner.“ Aber Farchant muss sich nicht auf Mexikanisch einstellen. Derlei Gastronomie hat Koepp nämlich in München betrieben, er leitet dort seit 30 Jahren das bekannte „Americanos“. Eine Diskothek. „Das waren mal vier Läden“, sagt er. Jetzt ist es noch einer. Den er auch halten will. „Vielleicht noch fünf, sechs Jahre, aber dann reicht’s auch mit dem Clubleben, im Alter wird das schwierig.“

Koepp will zurück zu seinen Wurzeln. Die liegen im klassischen Hotelfach. Die Eltern betrieben schon ein Hotel in Köln. Er selbst ging auf eine private Hotelfachschule in Bad Reichenhall, lernte dort das Handwerk in jungen Jahren. Später arbeitete er bei großen Ketten wie Hyatt, Marriott und zuletzt Ramada in München als Food & Beverage-Manager, als stellvertretender Hoteldirektor, aber auch als Restaurantleiter. Der Gang aufs Land stellt für Koepp überhaupt kein Problem dar. „Ich war nie wirklich ein Großstadtmensch, habe immer außerhalb gewohnt. Denn wenn du in diesem Metier bist, kannst du nicht immer direkt in der Stadt sein.“ Aktuell lebt er in Kirchseeon im Münchner Osten. Die meiste Zeit wird er demnächst aber in Farchant verbringen. „Eigentlich werde ich dort leben“, bestätigt er. Denn zum Alten Wirt gehört ja auch eine Betriebswohnung. „Wir haben schon alles ausgemessen“, sagt er.

Neuer Wirt begeistert vom Team in Farchant: „Eine echte Mannschaft“

Über eine Brauerei war der erste Kontakt gekommen. „Die hat mir das Objekt angeboten“, verrät Koepp. Weil sie eben wusste, dass er sich verändern wollte, „ein zweites Standbein aufbauen“, wie er selbst betont. Das soll nun der Alte Wirt werden. „Mir gefällt das hier alles sehr gut.“ Vor allem vom Team war er sehr angetan. „Das ist eine echte Mannschaft, was man so mitbekommt, nicht nur auf dem Papier. Da hilft auch mal ein Kellner in der Küche aus, wenn Not am Mann ist.“ Das imponiert dem neuen Pächter. In der Interimszeit, als die Gemeinde den Betrieb geführt hatte, ist auch niemand verloren gegangen. „Wir haben sogar Zuwachs bekommen – und nur einer hat auf Teilzeit reduziert“, sagt Hornsteiner nicht ohne Stolz. Der Rathauschef ist froh, dass die Wirtschaft nun wieder vergeben ist. Denn eines macht er klar: „Ohne den Alten Wirt ist Farchant nicht Farchant.“

Explorer-Hotel sieht der erfahrene Gastronom nicht als Konkurrenz

Das neue Explorer-Hotel am Ort sieht Koepp übrigens als Reiz, nicht als Konkurrenz. „Wir haben doch eine ganz andere Zielrichtung“, betont er. „Da ist alles modern, wir haben das bayerische Flair, das auch viele Gäste wollen, wenn sie in diese Region kommen.“ Vielleicht müsse man bei den Zimmern auch noch etwas nachsteuern. Aber das wird er mit der Gemeinde schon klären. Auch mit den Explorer-Verantwortlichen gab es schon Kontakt. Und selbst der fiel positiv aus. Logisch, dort in der Föhrenheide gibt es ja keinen Restaurantbetrieb. „Und sie haben sogar schon gefragt, ob sie den Saal mal für Veranstaltungen bekommen könnten.“ Auch da wäre eine gute Zusammenarbeit sicher das beste für die Gemeinde. An Koepp soll es nicht scheitern. Der hat vor allem eine Vision: „Ich würde mich freuen, wenn die Leute hier einmal sagen: Wenn du gut Bayerisch essen gehen willst, dann geh’ in den Alten Wirt.“