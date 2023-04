Falschfahrer im Farchanter Tunnel - Polizei sucht nach Zeugen

Ein älteres Ehepaar saß in dem Kleinwagen

Von Manuela Schauer schließen

Ein Geisterfahrer war am Sonntagmorgen im Bereich des Farchanter Tunnels unterwegs. Die Polizisten mussten nicht lange nach ihm suchen: Der Kleinwagen, in dem ein älteres Ehepaar saß, kam ihnen noch entgegen.

Farchant – Mehrere Notrufe sind am Sonntagfrüh gegen 6 Uhr bei der Polizei in Garmisch-Partenkirchen eingegangen. Alle mit der gleichen Information: Ein Falschfahrer sei auf der Bundesstraße 2 im Bereich des Farchanter Tunnels unterwegs. In dem betroffenen roten Kleinwagen saß ein älteres Ehepaar aus dem Raum Marktoberdorf.

Die eingesetzten Polizeistreifen mussten nicht lange suchen. Bereits am Tunneleingang der Oströhre, Fahrtrichtung Norden, kam ihnen der Pkw mit Ostallgäuer Zulassung entgegen. Den Beamten gelang es daraufhin, das Auto zu stoppen und den Tunnel zu sperren, um eine weitere Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu verhindern.

Wie sich herausstellte, war der 79-jährige Fahrzeugführer auf seinem Weg von Ettal nach Oberau bei der neuen Fahrbahnführung Richtung Süden zweimal falsch abgebogen. Wie die Polizei schildert, fuhr er dann weiter auf der Gegenfahrbahn durch den Tunnel. Bislang haben die Beamten von zwei Verkehrsteilnehmern erfahren, die durch die Fahrweise gefährdet wurden. Die Polizeiinspektion bittet unter der Telefonnummer 0 88 21/91 70 um weitere Zeugenhinweise.