Augsburger flüchtet vor Polizei und fährt mit 100 km/h durch Farchant

Von: Tanja Brinkmann

Teilen

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. © Rene Ruprecht/dpa

Zu einer massiven Gefährdung im Straßenverkehr ist es am Freitag gegen 21.45 Uhr auf der Bundesstraße B 2 alt gekommen. Der Fahrer eines schwarzen Opel Zafira mit Augsburger Zulassung, den Murnauer Schleierfahnder in Oberau stoppen wollten, entzog sich nach Auskunft der Polizei einer Kontrolle. Kurzerhand wendete er und beschleunigte Richtung Farchant.

Farchant - Mit weit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Licht überholte er mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer und gefährdete diese erheblich. Schließlich raste er mit über 100 Stundenkilometern auf der Hauptstraße durch Farchant in Richtung Partenkirchen. An der Wohncontainer-Siedlung der Kramer-Baustelle parkte er in einer Wiese und flüchtete zu Fuß weiter. Es folgte eine groß angelegte Suchaktion unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers bis in die Morgenstunden – jedoch ohne Ergebnis. Den Flüchtigen stellte die Polizei erst am Samstag gegen 10 Uhr in Augsburg. Zeugen, die das Ganze miterlebt haben, sollten sich unter Telefon 0 88 21/91 70 melden.