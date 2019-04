Farchant freut sich auf den Fingerhakler-Nachwuchs

Bis zu 150 Teilnehmer werden erwartet, wenn es am Ostermontag um die Schülermeisterschaft im Gau Werdenfels geht.

Farchant – Alle neun Jahre steht im Gau Werdenfels die Schülermeisterschaft der Fingerhakler im Gau Werdenfels an. Für den Wettkampf, der heuer an Ostermontag stattfindet, ist Farchant als Ausrichter auserkoren worden. Hans Hibler, Vorsitzender des Fingerhaklervereins, hat deshalb seit Monaten alle Hände voll zu tun. Schließlich müssen zahlreiche Preise organisiert und Sponsoren gesucht werden. „Aber für die Jugend mach’ ma’s gern“, sagt Hibler, der 2010 dem Farchanter Urgestein Hubert Rauch folgte, selbst aktiv ist und auch höchst erfolgreich bei den Erwachsenen „zieht“.

Über 180 Preise sind bei seiner Suche zusammengekommen. „Einen Teil brauchen wir für die Werdenfelser Meisterschaft“, blickt Hibler voraus. Im Oktober ist nämlich auch dafür der Farchanter Verein der Ausrichter. Der andere Teil der Preise wechselt am Ostermontag den Besitzer. Damit die Schülermeisterschaft reibungslos ablaufen kann, werkeln dann die ersten Vereinsmitglieder bereits ab 6 Uhr morgens im Alten Wirt. Tische und Stühle müssen gerückt werden, am Abend zuvor findet nämlich noch eine Aufführung des Bauerntheaters statt.

Ab 9 Uhr ist Meldung für sämtliche Fingerhakler-Gruppen. Hibler rechnet mit rund 150 Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 16 Jahren. „Mit Begleitung kommen dann schnell mal 300 Gäste zusammen.“ Die Gruppe mit der weitesten Anreise ist der Haklerverein aus Spessart, der über 420 Kilometer bis ins Werdenfelser Land zurücklegen muss. Zudem hoffen Hibler und sein Vorstand auf viele Besucher aus dem Landkreis, die zu der kernigen Veranstaltung für gestandene Burschen kommen.

Für den Wettkampf trainiert der Hakler-Nachwuchs immer montags im kleinen Vereinsraum. Auf einer Streckbank wird dabei die Zugkraft verbessert. „Passt’s ein bisserl auf, tut euch nicht weh“, mahnt Hibler. Bei der Schülermeisterschaft soll schließlich niemand ausfallen, weil er sich kurz vorher noch verletzt hat. Einfach ist die Zurückhaltung aber nicht. „Die Kinder sind voll motiviert“, lobt er. Rund 14 Aktive bis 16 Jahre hakeln für den Farchanter Verein. „Das macht einen schon stolz“, versichert der Vorsitzende.

Kräftemessen

Wer den Nachwuchs des Fingerhaklervereins anfeuern will, ist am Ostermontag, 22. April, ab 10 Uhr im Alten Wirt in Farchant willkommen.