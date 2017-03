Farchant liefert 2018 Christbaum für Münchner Marienplatz

Es hat fast schon Tradition, dass eine Landkreisgemeinde einen Christbaum für den Münchner Marienplatz stellt. Jetzt ist Farchant an der Reihe. Die Suche nach einer geeigneten Tanne oder Fichte dürfte sich allerdings schwierig gestalten.

Farchant – Bad Kohlgrub hat schon einen geliefert. Bad Bayersoien, Ohlstadt und Garmisch-Partenkirchen auch. Alle durften am Münchner Marienplatz bereits einen Christbaum präsentieren. Fast schon erweckt es den Eindruck, als ob im Landkreis ganz besonders schöne Exemplare wachsen. Denn bald schon reiht sich die nächste Gemeinde aus der Region in die Liste ein. Im Advent 2018 kommt Farchant zum Zug. Die Zusage trudelte im August vergangenen Jahres im Rathaus ein. „Eine erfreuliche Nachricht“, wie Bürgermeister Martin Wohlketzetter (SPD) in der Sitzung des Gemeinderates betonte. Schon vor einigen Jahren bewarb man sich bei der Stadt München. Jetzt nahm das Geduldsspielchen ein positives Ende. Zusammen mit der Zugspitz-Region, mit der man das Ganze durchzieht, um sich als Landkreis zu präsentieren, hat die Kommune erreicht, dass der Farchanter Christbaum sozusagen den Schlusspunkt der Landesausstellung „Wald, Gebirg’ und Königstraum“ in Ettal setzt. „Das passt, wenn wir Wald zum ehemaligen Sitz des Königs bringen“, sagte der Rathauschef.

Diese Argumentation überzeugte die Entscheider in München, das 1806 Hauptstadt des Königreichs Bayern wurde. Noch steht Farchant am Anfang der Vorbereitungen. Den Vereinen wurde das Projekt grob vorgestellt. Im Spätsommer 2017 rechnet man mit weiteren Details. Solange wollten Wohlketzetter und sein Team indes nicht warten. Man holte längst Informationen ein – bei den Experten aus Weiler-Simmerberg im Allgäu. Das Wahrzeichen des Christkindlmarkts stammte 2016 aus dieser Kommune. „Sie haben uns gezeigt, wie alles abgelaufen ist“, erzählte der Bürgermeister. Und nahegelegt, die Aktion durch einen Beschluss im Gemeinderat bestätigen zu lassen. Damit soll geregelt sein, dass alles über die Gemeinde abgewickelt wird, sie als Ansprechpartner fungiert und über sie der Versicherungsschutz läuft – für Regressforderungen beispielsweise.

Der Entschluss, der Lieferung zuzustimmen und die Verwaltung mit allen nötigen Schritten zu beauftragen, fiel leicht. Und ohne ein einziges Murren. „Das ist wie ein Sechser im Lotto“, sagte Dr. Heidi Fleckenstein (SPD). „Was noch Lukrativeres wird man selten finden.“ Dem konnte sich Vize-Rathauschef Johann Schmid (CSU) nur anschließen. Doch trotz der „tollen Sache“ werde es personell und zeitlich eine Riesen-Aufgabe. Deshalb plädierte er dafür, die Vereine von Anfang an einzubinden. Was auf Farchant zukommt, darüber ist sich Wohlketzetter im Klaren „Das wird kein kleines Unterfangen.“ Angefangen von Bestellungen der Krügerln und des Werbematerials, über den Plan, wer sich wann präsentieren kann, bis hin zum Fällen des Baums.

Doch bevor das passiert, geht es erst einmal darum, ein passendes Exemplar mit den geforderten Maßen (Höhe: 25 bis 27 Meter; Stammdurchmesser: 60 Zentimeter) zu finden. „Ich glaube nicht, dass es im Gemeindewald einen in dem Ausmaß zu holen gibt“, meinte der frühere Forstbeamte Claus Walcher (CSU). Daran soll die Aktion aber nicht scheitern. Mehr Gedanken macht sich Wohlketzetter darüber, den Baum umzuschneiden. Auch wenn die Gemeinde noch Anleitungs-Videomaterial erhält. „Das ist nicht ganz ohne.“ Denn die Äste dürfen den Boden nicht berühren. Schon jetzt rechnet er mit dem Einsatz eines Autokrans. „Einen Baum zu fällen, ohne dass er fällt“, betonte Wohlketzetter, „das ist eine eigene Geschichte.“