Farchant liefert Christbaum für den Marienplatz - Übergabetermin in München steht fest

Es ist eine Ehre: Münchens Christbaum am Marienplatz wird heuer aus Farchant kommen. Das auserkorene Exemplar ist bereits gefällt worden.

Farchant – Christbaumfieber herrscht zurzeit in Farchant. Gemeinde, Tourist-Info und Vereine bereiten sich auf ein großes Ereignis vor. Die Gemeinde hat die Ehre, 2018 die Fichte für den Christkindlmarkt auf dem Münchner Marienplatz zu liefern. Eine Premiere in der Ortsgeschichte. Und dafür wurde ein Prachtexemplar ausgewählt. „Vielleicht ist der frei stehende Baum so besonders ebenmäßig gewachsen, weil er mit dem Wasser gespeist ist, dass die Münchner auch trinken dürfen“, mutmaßt Farchants Erster Bürgermeister Martin Wohlketzetter (SPD).

Auf den Enzianwiesen im Bereich der nördlichen Farchanter Viehweiden auf dem Grund der Bayerischen Staatsforsten ist die ausladende, mächtige Fichte gewachsen. Hinsichtlich nötiger Blühflächen, die dem Insekten- und Bienensterben entgegenwirken sollen und Licht brauchen, und um die einzigartigen Enzianwiesen zu fördern, bekommt der Baum nun eine neue Bestimmung. Als festlich beleuchteter Christbaum wird er in der Adventszeit 2018 in der Landeshauptstadt kleine und große Herzen erfreuen. „Beworben um diese Ehre hatte sich bereits mein Amtsvorgänger vor mehr als zehn Jahren. Anfang 2017 haben wir dann die Nachricht erhalten, dass die Gemeinde Farchant auserwählt wurde“, erklärt der Rathauschef.

Als Dank darf sich die Gemeinde an einem Glühweinstand präsentieren

+ Ein herrliche Fichte bekommen die Münchner für ihren Marienplatz aus Farchant geliefert. © Müller Inzwischen läuft der Countdown. Am Donnerstag und Freitag wurde die Fichte für das Verladen vorbereitet. Um sie unbeschädigt nach München zu bringen, müssen die Äste einzeln gebunden werden. Inzwischen wurde der Baum gefällt und auf einen Tieflader per Kran verladen. Eine Baumwache sorgt dafür, dass alles glattgeht, bis die Reise Richtung München am kommenden Montag um 2 Uhr morgens beginnen kann.

„Die Ankunft ist gegen 4.30 Uhr geplant, gegen 6 Uhr wird die Fichte von der Münchner Berufsfeuerwehr übernommen“, sagt Barbara Schmid von der Tourist-Info, die für die Organisation verantwortlich ist. Sie betreute das „Christbaum-Projekt“ von Beginn an, machte sich in Burghausen, dem „Lieferort“ 2017 über das Prozedere rechtzeitig sachkundig. Im September erst Mama geworden, ist sie sogar bereit, für zwei Monate ihre Elternzeit – Sohn Seppi wird inzwischen vom Papa betreut – zu unterbrechen. „Dafür bin ich sehr dankbar, denn sie hat die Fäden in der Hand“, sagt Wohlketzetter.

Der Bürgermeister ist am Montag um 10 Uhr in München vor dem Rathaus gefragt, um zusammen mit Josef Schmid von den Staatsforsten die Fichte offiziell und unter großer Medienpräsenz an die Landeshauptstadt zu übergeben. Als Dank darf sich die Gemeinde Farchant einige Wochen, vom 23. November. bis 23. Dezember, täglich von 10 bis 21 Uhr, sonntags bis 20 Uhr, mit einem Glühweinstand im Innenhof des Münchner Rathauses präsentieren. Die 13 Ortsvereine – an sie geht auch der Erlös – und Gemeindemitarbeiter haben einen genauen Plan erstellt, um abwechselnd dort die Gäste außer mit Glühwein auch mit regionalen Spezialitäten zu bewirten: „Eintopf vom Farchanter Ochsen und ein Farchanter „Dreierlei“ (drei Brote mit verschiedenen Aufstrichen) wird’s geben“, verrät Schmid. Dazu passt natürlich ein Enzian oder Farchanter Zirbenschnaps.

Einen Extraservice bieten die rührigen Farchanter Organisatoren auch noch an. Wer nicht mit der Regionalbahn fahren möchte, kann die extra stattfindenden Weiß-Blau-Reisen von Farchant (Maibaum) zum Christkindlmarkt München für 15 Euro (hin und zurück) nutzen.

Margot Schäfer