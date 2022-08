Freibad-Sanierung zu teuer: Farchant zieht die Reißleine

Von: Alexander Kraus

Feiert nächstes Jahr den 50. Geburtstag: das Warmfreibad in Farchant. © Gemeinde Farchant

Die Gemeinde Farchant sucht in Sachen Warmfreibad nach einer neuen Lösung. Die Generalsanierung der beliebten Freizeitstätte ist aufgrund der explodierenden Kosten nicht mehr drin. Nun wird an einem Plan B gefeilt, der auf eine abgespeckte Instandsetzung abzielt.

Farchant – Jetzt kommt er also zum Tragen, der Plan B. Denn Plan A – die Sanierung des Warmfreibads in Farchant für 8,1 Millionen Euro – ist nicht mehr möglich. Die Kosten sind explodiert. Die errechnete Investitionssumme beträgt nunmehr 10,58 Millionen Euro. „Das ist nicht machbar für die Gemeinde Farchant“, unterrichtete Christian Hornsteiner (CSU) die Gemeinderäte im Sitzungssaal. Grund für die enorme Kostenerhöhung: „Die Zinsen haben sich versechsfacht, die Baukosten sind massiv gestiegen“, rechnete der Bürgermeister vor.

Finanzierung nicht gesichert

Die Finanzierung der geplanten Generalsanierung ist nicht gesichert. „Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde wäre bei diesem Szenarium gefährdet“, fürchtete Hornsteiner. Denn mit dem Seniorenzentrum steht in Farchant ein weiteres millionenschweres Großprojekt an.

Auch bei Gerhard Portele (Freie Wähler) war die Stimmung auf dem Tiefpunkt angelangt. Der Fraktionschef sprach vom Zinssatz, der eine weitere Darlehensaufnahme unmöglich mache. Portele war ratlos angesichts der gewaltigen Investitionslücke: „Die Kosten sind um zweieinhalb Millionen Euro in die Höhe gegangen!“ Monika Ott reihte sich in die Reihe der Gemeinderäte ein, die den gleichen Weg wie der Bürgermeister gehen wollen. „Wir haben nichts davon, wenn wir Farchant verschulden“, verdeutlichte die SPD-Fraktionssprecherin. Einstimmig folgten die Räte dem Beschluss, wonach die Verwaltung Plan B erstellen und Kontakt zu Förderbehörden herstellen soll.

Freibad soll erhalten bleiben

Eines machten Hornsteiner, Portele und Ott unisono klar: Das Farchanter Schwimmbad soll erhalten bleiben. „Planungskonzept B sieht vor, dass geprüft wird, inwieweit wir die Sanierung finanziell stemmen können“, schlug der Rathauschef vor. Die Verwaltung müsse sich nach Alternativen umschauen. Plan B sichert den Erhalt des Bades in jedem Fall und soll so erstellt werden, dass in weiteren Schritten auch die Umsetzungen aller geplanten Reparaturen möglich sind. „Aufgund der weltpolitischen Lage muss uns klar sein, dass wir kein Warmfreibad mehr haben können“, gab Ott angesichts der Energieknappheit zu bedenken. Doch zumindest sollte seiner Ansicht nach die Gemeinde die Perspektive haben, das Bad – es feiert nächstes Jahr 50. Geburtstag – für weitere 15 Jahre zu erhalten, betonte die SPD-Fraktionssprecherin.

Der im Herbst 2021 beschlossene Vorentwurf sah vor, die Farchanter Freizeitstätte für die kommenden 50 Jahre zukunftsfähig zu machen. Das ist nun vom Tisch. Mit den Förderbehörden stehen Verhandlungen an, in welcher Höhe die finanziellen Mittel durch die veränderte Situation fließen. „Insgesamt geht es immerhin um 3,2 Millionen Euro Zuschuss“, verdeutlichte Hornsteiner. Wie Plan B konkret ausschauen könnte, darüber hatte sich Portele Gedanken gemacht. „Wir müssen die Sanierung aufs Wesentliche konzentrieren und vom Bestand soviel wie möglich erhalten.“

Die Untersuchung des Betons ergab, dass dieser in gutem Zustand ist. Der Gemeinderat legte schließlich fest, welche Ziele beim Schwimmbad verfolgt werden sollen: Barrierefreiheit und der Einsatz erneuerbarer Energien zur Minimierung der Energie- und Betriebskosten. Darüber hinaus steht die Grundsanierung der sanitären Anlagen im Vordergrund. Trotz aller Einsparungen soll die Qualität des Bades erhalten bleiben. Dazu soll die Gemeinde bald die Gespräche mit den Planungsbüros aufnehmen, auch um technische Dinge des Badebetriebs zu klären.

Den Beschluss trugen alle Räte mit. Hornsteiner blickte noch einmal zurück. Angefangen habe man bei Sanierungskosten von 5 Millionen Euro. Im Herbst vergangenes Jahr summierte sich die Investition fürs Bad dann auf gut 8 Millionen Euro, nun sind es fast 10,6 Millionen Euro. „Jetzt haben wir den Stop-Button gedrückt“, betonte der Bürgermeister. Ott machte deutlich, warum der Erhalt für Farchant so wichtig ist: „Die Kinder müssen schwimmen lernen, die Familien brauchen ein Schwimmbad. Und für die ältere Generation ist es ein Treffpunkt.“