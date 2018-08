Farchanter Tunnel: Eine Röhre wird gesperrt

Darauf sollten sich Autofahrer einstellen. Am Tunnel Farchant finden ab Mittwoch Arbeiten statt. Es gibt Umleitungen

Garmisch-Partenkirchen/Farchant - Die Autobahndirektion Südbayern nimmt im Tunnel Farchant dringende Reparatur-, Wartungsarbeiten und Sicherheitsüberprüfungen sowie den Aus- und Einbau von Längslüftungsventilatoren an der Tunneldecke vor. Deshalb muss der Tunnel am Mittwoch ab ungefähr 20 Uhr bis Donnerstag, 30. August, bis circa 5 Uhr in Fahrtrichtung München gesperrt werden.

Der Verkehr wird über die beschilderte Umleitungsstrecke durch Farchant aus- und umgeleitet. Die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen ist von der Sperre nicht betroffen und kann ungehindert benutzt werden. In der Vergangenheit war der Tunnel wegen diverser Arbeiten schon häufiger teilweise oder ganz gesperrt.