„Scholz schubsen“ und „G7 verschieben“: Gipfel-Gegner hinterlassen Graffiti-Botschaften - Hoher Schaden

Von: Theresa Kuchler

„G7 verschieben“: Gegner des G7-Gipfels machen ihrem Unmut mit Schmierereien Luft. © Margit Thoma/Facebook

Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau stößt auf viel Kritik. Einige Gegner tun ihrem Unmut kund, indem sie Brückenpfeiler und Zäune mit Parolen beschmieren. Die Polizei ermittelt.

Farchant – Die Message ist eindeutig: Mit Parolen wie „G7 verschieben“, „Scholz schubsen“ und „No G7“ haben Gegner des G7-Gipfels ihre Wut zum Ausdruck gebracht. Seit Tagen prangen die Schmierereien in weißer und roter Farbe an Lärmschutzwänden und Brückenpfeilern in Farchant (Kreis Garmisch-Partenkirchen). Die Graffitis sind eine offenkundige Kritik an dem Zusammenkommen der sieben großen Industrienationen in Bayern.

Die Vorkehrungen für den G7-Gipfel, der vom 26. bis 28. Juni 2022 auf Schloss Elmau stattfindet, laufen seit Wochen auf Hochtouren. Doch nicht nur die Polizei- und Sicherheitskräfte sind bereits in Habachtstellung – auch die Gegenstimmen werden so kurz vor Beginn des Treffens immer lauter.

G7-Gipfel 2022 auf Schloss Elmau: Gegner hinterlassen Graffiti-Botschaften bei Garmisch-Partenkirchen

Die G7-Kritiker klagen an, dass die Wirtschaftsmächte Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, die USA, Kanada und Japan bei ihrem Zusammensitzen exklusive Beschlüsse zum Nachteil ärmerer Länder fassen würden. Daher plant etwa das Aktionsbündnis „Stop-G7-Elmau“ zahlreiche Demonstrationen und Protestaktionen gegen den G7-Gipfel. Manchen G7-Gegnern geht das aber nicht weit genug: Sie versuchen sich an Vandalismus.

Bei Garmisch-Partenkirchen sind Graffitis von G7-Gegnern aufgetaucht. Die Message der Schriftzüge ist eindeutig. © Margit Thoma/Facebook

So sind Anfang Juni großflächige Graffitis mit Schriftzügen gegen das Gipfeltreffen im Raum Garmisch-Partenkirchen aufgetaucht. Insgesamt ist dadurch ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro entstanden. Hinweise auf einen Täter oder eine Täterin gibt es aber noch keine. „Die Ermittlungen laufen“, sagt eine Sprecherin der Polizeiinspektion in Garmisch-Partenkirchen.

Für die Öffentlichkeit sind die Schriftzüge mittlerweile übrigens nicht mehr zu sehen. „Aktuell hängt eine Folie darüber“, bestätigt die Polizei-Sprecherin. Langfristig sollen die Graffitis, die an sich „nichts Ungewöhnliches“ seien, übermalt werden. (kuc)

