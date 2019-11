Trinkwasser-Streit landet vor Gericht

Sitzen die Bürger in Unterhaching und Neubiberg bald auf dem Trockenen? Ihnen soll die Trinkwasserversorgung gekappt werden - dagegen klagen beide Kommunen.

Neubiberg/Unterhaching – In Artikel 83 der Verfassung des Freistaats Bayern sind die Aufgaben von Gemeinden verankert. Dazu gehören, so steht es geschrieben, „die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Licht, Gas und elektrischer Kraft“. Beim Thema Trinkwasser fürchten Unterhaching und Neubiberg, dass ihnen der Hahn zugedreht werden soll – deshalb klagen beide Kommunen gegen den Freistaat Bayern. Prozessauftakt ist an diesem Dienstag vorm Verwaltungsgericht in München.

Auslöser des Verfahrens ist ein Bescheid des Landratsamts Garmisch-Partenkirchen von 2016. Darin hieß es, Unterhaching und Neubiberg müssten sich innerhalb von fünf Jahren selbst ums Trinkwasser kümmern, statt dieses über die Stadtwerke München aus dem Loisachtal rund um Farchant zu beziehen. Eine Schonfrist setzten die Garmischer immerhin: Der Trinkwasserbezug werde „nur noch bis längstens 31.12.2025 geduldet“.

Jahrzehnte alte Verträge mit den Stadtwerken München

1,7 Millionen Kubikmeter Trinkwasser benötigt Unterhaching pro Jahr, in Neubiberg sind es knapp eine Million Kubikmeter. Die Versorgungsverträge mit den Stadtwerken München, die 20 Prozent ihres Trinkwassers eben aus dem Loisachtal beziehen, reichen teils zurück in die 1950er Jahre. Dass das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen jetzt daran rüttelt, liegt im örtlichen Widerstand gegen die Wasserschutzzonen rund um Farchant begründet. Weil die Garmischer den Bescheid als Untere Staatsbehörde erließen, richtet sich die Klage gegen den Freistaat Bayern.

In dem Bescheid von 2016 wurden beide Kommunen aufgefordert, sie müssten sich um eine eigene, autarke Trinkwasserversorgung bemühen. Aus beiden Rathäusern heißt es: Nein, das ist unmöglich.

„Wir haben definitiv keine eigenen Flächen, auf denen wir Brunnen bohren könnten“, sagt der Neubiberger Hauptamtsleiter Thomas Schinabeck. „Und Anfragen an umliegende Kommunen wurden negativ beschieden.“

Brunnen-Bohrungen bringen keinen Durchbruch

Ähnlich ist die Situation in Unterhaching. Auch hier verlief das Hilfeersuchen an benachbarte Kommunen ergebnislos. In einem zweiten Schritt prüfte Unterhaching die Kapazität der beiden vorhandenen Brunnen an Sportpark und Friedhof. „Die reichen zum Bewässern der Anlagen, aber niemals, um 26 000 Einwohner mit Trinkwasser zu versorgen“, erläutert Rathaus-Sprecher Simon Hötzl auf Nachfrage des Münchner Merkur.

Der dritte Schritt: Unterhaching führte im Perlacher Forst drei Probebohrungen durch. Eine blieb „total trocken“, so Hötzl, bei den beiden anderen tröpfelte das Wasser quasi nur, „die benötigte Mächtigkeit fanden wir nicht“.

Garmischer Landratsamt traut dem Wasserwirtschaftsamt nicht

Das Fazit im Unterhachinger Gutachten lautete, die Kommune könne sich „nicht eigenständig ortsnah mit Trinkwasser versorgen“. Interessanterweise, so Hötzl, werde diese Auffassung auch vom Wasserwirtschaftsamt München geteilt, das wiederum offizieller Sachverständiger fürs Landratsamt Garmisch-Partenkirchen ist. Dort scheint man dieser Expertise aber nicht zu trauen – denn bis heute ist der Bescheid von 2016 weder zurückgenommen noch modifiziert worden. „Für uns“, sagt Hötzl, „ist nicht ersichtlich, warum man sich in Garmisch so lange um eine Entscheidung herumdrückt.“

Nun also soll das Gericht klären, ob Neubiberg und Unterhaching tatsächlich auf den „ortsfernen Trinkwasserbezug“ aus dem Loisachtal angewiesen sind. Eine Rechtsfrage gleich zu Beginn wird sein, ob beide Kommunen überhaupt formal klagebefugt sind: Zwar ging ihnen der Bescheid zu, Vertragspartner sind aber die Stadtwerke München, in deren Interesse Unterhaching und Neubiberg den Prozess führen. „Das wird hochspannend“, glaubt Hötzl, zumal es im Landkreis Miesbach ähnliche Bestrebungen gibt, den Wasserfluss Richtung München zu reduzieren.

