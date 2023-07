Keine Süßigkeiten mehr: Donnerstag ist nun gesunder Tag in Farchants Grundschule

Von: Christian Fellner

Spaß mit Gemüse haben die Schüler der dritten Klasse. Sie kreieren gesunde Semmeln für die Pause. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Die Farchanter Grundschule schafft mit einem außergewöhnlichen Projekt ein besseres Bewusstsein für Ernährung. Damit wollen sie sich um ein Prädikat bewerben.

Farchant – Süßigkeiten, eingeschweißte Croissants, Toastbrot aus der Packung, dazu Getränke mit viel Zucker – das sind nur ein paar Beispiele von eher ungesunden Nahrungsmitteln, die Rita Pongratz immer wieder in den Brotzeitboxen der Kinder sieht. „Bei uns auf dem Land ist es sicher noch ein bisschen besser als in der Stadt“, sagt die Rektorin der Grundschule in Farchant. Und doch hat sich das Essverhalten von Mädchen und Buben stark verändert. Pongratz war daher froh, als sich Judith Böhmer vom Dorfladen in Farchant bei ihr meldete und fragte, ob man nicht gemeinsam eine Aktion starten solle, um mehr Bewusstsein für gesunde Ernährung zu schaffen.

Die Schulleiterin musste nicht lange überlegen. Denn das bayerische Kultusministerium hat ein Programm gestartet, das sich „gute gesunde Schule“ nennt – und auf derlei Projekte abzielt. „Wir haben uns jetzt dafür beworben.“ Im Herbst dieses Jahres sollen die nächsten Schulen ausgezeichnet werden. Vielleicht sind die Farchanter Kinder dann ja auch dabei, erhalten für ihre Schule dieses Prädikat.

Verantwortliche lassen nichts unversucht

Die Verantwortlichen lassen nichts unversucht. „Wir haben dazu zwei Projekte gebraucht“, erklärt Pongratz. Das erste: Der frühere Computerraum der Schule wurde in einen Ruhebereich umgebaut, wo die Kinder abschalten können. „Es geht darum, an den Verhältnissen etwas zu ändern, aber auch am Verhalten.“ Punkt zwei wurde durch das Projekt zur gesunden Ernährung realisiert. „Wir haben es ,Du bist, was du isst‘ getauft.“ Neben Böhmer war auch Johanna Öfner von Edeka Bartl mit von der Partie, informierte über saisonale Produkte. „Es ist toll, dass wir im Ort zwei Versorger haben, die uns da unterstützen“, sagt Pongratz.

Alles rund ums Obst haben die Erstklässler im Dorfladen gelernt. Judith Böhmer und Rektorin Rita Pongratz (h.r.) waren auch dabei. © Thomas Sehr

Alles startete mit einem Elternabend, um den vielleicht wichtigsten Teil, die Mütter und Väter, von Beginn an im Boot zu haben. „Da hatten wir sogar eine Ernährungsberaterin dabei“, sagt Pongratz. Ihr ist ein Punkt sehr wichtig: „Wir wollen die Kinder nicht zu Ernährungsaposteln erziehen, keineswegs.“ Das Ziel sei vielmehr, andere Wege aufzuzeigen. „Wir wollten speziell den Kindern zeigen, dass das vermeintlich Gesunde auch richtig gut schmecken kann.“ So wurden in allen Klassen verschiedene Projekte ins Leben gerufen. Die Klasse 1b besuchte den Dorfladen, erfuhr dort einiges über verschiedene Obstsorten und kreierte daraus direkt einen Obstsalat. Die 1b beschäftigte sich mit der Ernährungspyramide, mit dem Thema, wie viel ist von welchem Lebensmittel gut verträglich. Die zweite Klasse nahm Zucker und dessen Konsum genauer unter die Lupe, die dritte Klasse widmete sich Gemüse und entwickelte gesunde Snacks und Brotaufstriche daraus, die vierte Jahrgangsstufe machte den sogenannten Ernährungsführerschein, mixte für die restlichen Schüler Erdbeer-Milchshakes.

Dazu wurde der Donnerstag an der Farchanter Schule zum „Gesunde Brotzeit-Tag“. „Da sollten dann wirklich keine Süßigkeiten in den Boxen sein.“ Und selbst Pongratz war am Ende erstaunt, wie gut diese Idee ankam. „Die Kinder waren sogar stolz darauf, wollten unbedingt herzeigen, was sie alles dabei hatten.“ Die Rektorin traf sogar Eltern im Supermarkt, die speziell für den gesunden Tag einkauften. „Es war schön zu sehen, dass offenbar auch was hängen bleibt.“

So will die gesamte Schulfamilie den Donnerstag über dieses Schuljahr hinaus beibehalten. „Wir werden auch 2024 weitermachen“, verspricht Pongratz. Im Kopf hat sie jetzt schon Projekte wie eigenes Brot zu backen oder einen genaueren Blick auf Kräuter zu werfen.