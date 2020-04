Projekte in Farchant laufen trotz Corona weiter - Schwimmbad-Sanierung ist aber vorerst gestrichen

Die Corona-Krise macht‘s den Kämmerern nicht leicht, den Haushalt für 2020 aufzustellen. Christian Hornsteiner kann davon ein Lied singen. Er musste Einsparungen vornehmen.

Farchant– Wie die Zeit verfliegt. Zwölf Mal ackerten Martin Wohlketzetter und Christian Hornsteiner den Haushalt gemeinsam durch. Über die Jahre hinweg stellte sich Routine ein. „Besonders, wenn Geld da war“, sagt Farchants Noch-Bürgermeister und lacht. Zum letzten Mal leitet er die Sitzung des Gemeinderats. Genießt es förmlich, witzelt, erzählt Anekdoten. Zum letzten Mal verabschiedet er auch den Etat. Wegen der Corona-Krise eine Light-Version mit Einsparungen und vorerst gestrichenen Projekten.

Wohlketzetter aber bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Macht die Erfahrung. Er weiß: „Es gab Zeiten, da ist es uns schlechter gegangen.“ 2009 zum Beispiel. Damals hatte die frühere Kämmerin seine Hilfe gesucht. Sie brauchte noch gut 200 000 Euro, um den Verwaltungshaushalt abzudecken. Man setzte sich zusammen, durchkämmte das Zahlenwerk. „Das war zäh“, erzählt der Bürgermeister, aber erfolgreich. Er muntert das Gremium auf. Denn Farchant steht auf einem guten finanziellen Fundament. Trotz Corona. „Man darf halt nicht zu viel wollen.“

Gute Rücklage hilft in den schwierigen Zeiten

Den Haushalt für 2020 aufzustellen, fiel Kämmerer und Wohlketzetters Nachfolger Hornsteiner schwerer als sonst. Niemand kann konkrete Prognosen abgeben, wie sich die Pandemie am Ende auf den kommunalen Geldbeutel auswirkt. Den Rotstift musste er vorsichtshalber ansetzen. Kürzte die Einnahmen bei der Einkommensteuer um 200 000 Euro, bei der Gewerbesteuer um 1,3 Millionen Euro und bei den Kurbeiträgen um 25 000 Euro. Der Krise zum Opfer fallen zudem das Projekt Sportzentrum und die Schwimmbad-Sanierung. „Das müssen wir ein bisschen einbremsen“, betont Wohlketzetter. Was nicht heißen soll, dass die Vorhaben nicht weiterverfolgt werden.

Allen Wermutstropfen zum Trotz: Der Haushalt mit einem Volumen von knapp 13 Millionen Euro kann sich sehen lassen. Zudem liegen fast 2,6 Millionen Euro im Sparschwein. „Daraus können wir jetzt schöpfen.“ Etwa 1,4 Millionen Euro entnimmt die Gemeinde der Rücklage, unter anderem für den kommunalen Wohnungsbau.

Die Projekte in Farchant stehen auf sicheren Beinen. Für Gerhard Portele (Freie Wähler) das A und O. Es sei wichtig, dass sie laufen. Dass es „keinen kommunalen Shutdown“ gibt. Davon kann keine Rede sein.

Wohnungen an der Ronetsbachstraße im August bezugsfertig

Die Arbeiten für den Naturkurpark haben begonnen. Hauptsächlich an der neuen Toilettenanlage am Waldfestplatz. 350 000 Euro sind dafür heuer eingeplant. Insgesamt kostet das Projekt 940 000 Euro, der Förderbescheid der Regierung von Oberbayern über eine Summe von 522 000 Euro liegt bereits vor.

Auf der Agenda steht zudem das Wohnbauprojekt an der Ronetsbachstraße, das heuer seinen Abschluss findet. Die Gemeinde hatte das Grundstück über eine Erbschaft erlangt. Die neun Wohnungen, die entstehen, sollen am 1. August bezugsfertig sein. Kostenpunkt: insgesamt drei Millionen Euro. Doch auch in diesem Fall fließt vom Freistaat eine Förderung in Höhe von 1,22 Millionen Euro.

So gut wie fertig ist bereits die energetische Rathaus-Sanierung. Lediglich Restarbeiten sind noch zu erledigen. Die Photovoltaik-Anlage wurde vergangenen Woche installiert. Hornsteiner plant mit Ausgaben von rund 430 000 Euro in diesem Jahr.

Am Gern soll‘s weitergehen

In unmittelbarer Nähe geht’s an den nächsten Abschnitt des Städtebauprogramms rund um den „Gern“. Heuer soll der Bereich zwischen dem Anwesen Am Gern 1a und der Kirche St. Andreas aufgewertet werden. Die Investition für diesen Teil beläuft sich auf 660 000 Euro. Wieder kommt Farchant in den Genuss von Zuschüssen – in diesem Fall zahlt der Freistaat mindestens 50 Prozent der kompletten Summe von gut zwei Millionen Euro.

Angst und bange muss es dem neuen Bürgermeister nicht werden. Tut es auch nicht. „Wir sollten nicht ganz Schwarzmalen“, sagt Hornsteiner. Falls es doch ganz schlecht läuft, gibt’s einen Nachtragshaushalt. Dann aber zum ersten Mal ohne Wohlketzetter.

