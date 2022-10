Explorer Hotel in Farchant eröffnet: Per Du mit den Gästen

Von: Barbara Falkenberg

Modern und schnörkellos: das neue Explorer Hotel in der Nähe der Kuhfluchtwasserfälle. © Falkenberg

Nach rund zweijähriger Bauzeit hat das Explorer Hotel in Farchant seinen Betrieb aufgenommen. Das 100-Zimmer-Haus möchte vor allem Natur- und Sportbegeisterte ansprechen. Die Gemeinde erhofft sich Impulse für den Tourismus.

Farchant – Die Planungen und der Bau des Farchanter „Explorer Hotels Garmisch“, so der Name des Betriebs, erhitzte die Gemüter. Waren die Einheimischen zunächst in einer Bürgerbefragungen mehrheitlich gegen das Millionenprojekt in der Nähe der Kuhfluchtwasserfälle, so wurde am Ende dann doch dem Vorhaben zugestimmt. Jetzt wurde das 100-Zimmer- Haus in schönster Umgebung eröffnet. Wegen Corona und des Ukraine-Kriegs verzögerte sich die für den Sommer geplante Einweihung um drei Monate. Nun steht der schnörkellose, moderne und klimaneutrale Bau mit Holzschindeln und grell-grünen Außenwänden. Investor und Betreiber ist die Explorer-Kette, die noch an neun weiteren Standorten in Deutschland und Österreich Hotels hat.

„Die Zugspitzregion ist eine der attraktivsten Ferienregionen Deutschlands“

Farchants Bürgermeister Christian Hornsteiner (CSU) ist zufrieden: „Für den Tourismus in Farchant ist die Eröffnung des Hotels ein Quantensprung und wird viele neue Gäste nach Farchant bringen“, sagt er. Davon werde die gesamte Zugspitzregion profitieren. Katja Leveringhaus, die neben Jürnjakob Reisigl Geschäftsführerin ist, ist vom Standort überzeugt: „Die Zugspitzregion ist eine der attraktivsten Ferienregionen Deutschlands und passt mit ihrem ganzjährigen Angebot perfekt zu unseren aktiven, sportlichen Gästen, die Wert auf nachhaltige Erholung legen.“

Christian Urlau leitet als Hotel-Team-Manager das Haus und erläutert das Konzept: „Wir möchten sport- und naturbegeisterte Gäste zu uns holen, die hier ihren jeweiligen Hobbys optimal nachgehen können. Im Winter dem Skifahren, im Sommer dem Radeln und Wandern.“ Mit dem E-Bike-Boom seien es aber auch nicht mehr nur die jungen Leute, die es in die Explorer Hotels mit ihren relativ günstigen Zimmertarifen zieht. Eine Service-Station mit Werkzeugen inmitten der Hotel-Lounge zeugt von der Ausrichtung. „Hier können die Urlauber im Winter ihre Skier einstellen oder wachsen, im Sommer ihre Fahrräder selbst reparieren. Wenn nötig, helfen wir auch gern“, erklärt der 41-Jährige, der mit seiner Familie in Wallgau lebt.

Im neu errichteten Hotel mit einem offenen Lounge- und Restaurantbereich gibt es – auch das gehört zum Konzept – nur ein Frühstücksbuffet. „Die Gäste können und sollen sich ansonsten in der Gastronomie im Ort und in der Umgebung verpflegen. Wir haben auch kein Problem damit, wenn sie sich eine Pizza aufs Zimmer kommen lassen, stellen dann gern Geschirr und Besteck“, sagt Urlau, der zuvor stellvertretender Direktor in einem Fünf-Sterne-Hotel in der Region war.

Modern und funktional

Das Hotel in Farchant ist, anders als die übrigen der Explorer-Gruppe, wo man viel Lila sieht, ausschließlich in Grüntönen gehalten. Die Teppiche auf den Zimmern wurden aus alten Fischernetzen gefertigt, die Elektrokabel aus Kletterseilen. Um Ressourcen zu sparen und der Klimaneutralität treu zu bleiben, legt man Wert auf Recycling. Über den Doppelbetten sind riesige Leinwände mit Sportmotiven gespannt – „motiviert schon beim Aufwachen“, sagt Urlau. Helles Lärchenholz und viele Regale und Ablagemöglichkeiten statt Schränken in den Zimmern sind weitere Bausteine des Explorer-Prinzips. Die Bäder sind modern, auch hier gilt wie im Sauna- und Sportbereich: Funktionalität ist wichtiger als Luxus. Unschlagbar ist der Bergblick, man punktet mit Natur pur direkt vor der Haustür. Dass man mit allen Gästen jeden Alters per Du ist, auch das gehört zum jugendlich-frischen Stil. 16 Mitarbeiter, alle aus der Region, kümmern sich um das Wohl der Gäste – sehr wenige im Vergleich zu anderen Betrieben gleicher Größe. „Für unsere Ausrichtung vollkommen ausreichend“, meint Urlau.

Das Hotel bietet nicht nur Urlaubsgästen, sondern auch Firmen einen modernen Konferenz- und Tagungsraum. Die Außenanlagen sind vor dem Winter noch nicht fertig geworden, der Garten soll im Frühjahr angelegt werden. Die ersten Tage liefen schon gut. Die Kette profitiert von ihren Stammkunden. Der Hotel-Manager ist um ein gutes Miteinander bemüht: „Alle Einheimischen und Interessierten sind eingeladen, sich unser Hotel einmal näher anzuschauen.“