Nach dem Großbrand: Der neue Eröffnungstermin für Penny steht

Ende 2019 – diesen Termin hat sich die Penny Markt GmbH gesetzt, um ihre Farchanter Filiale wieder zu eröffnen. Noch liegt der Gemeinde kein Antrag für den Neubau des durch eine Feuerkatastrophe zerstörten Discounters vor.

Farchant - Die Grundmauern stehen noch. Sie erinnern an das verheerende Feuer im April 2018, bei dem die Farchanter Penny-Filiale abgebrannt ist. Der Sachschaden war enorm: 1,5 Millionen Euro schätzte die Polizei. Das einzige Glück: Zum Zeitpunkt des Unglücks befand sich niemand mehr in dem laden im Gewerbegebiet am Gröben. Schon gleich nach dem Brand stand fest: Die Penny Markt GmbH mit Sitz in Köln, zu der bundesweit rund 2180 Filialen gehören, will unbedingt am Standort Farchant festhalten.

Das weiß auch Bürgermeister Martin Wohlketzetter (SPD). Er wartet nur noch auf den Bauantrag. „Der ist schon in Arbeit und wird demnächst bei der Gemeinde eingereicht“, bestätigt ein Penny-Sprecher. Allerdings fungiert nicht der Discounter selbst als Bauherr, sondern eine weitere Gesellschaft, die das Objekt dann wiederum an Penny vermietet. „Wir streben nach wie vor eine Wiedereröffnung Ende 2019 an“, heißt es von Penny.

Wohlketzetter sieht in diesem Zeitplan kein Problem, zumal der Bau wieder einstöckig ausgeführt wird. „Die Fläche steht fest, daher bleibt’s von der Größenordnung gleich“, unterstreicht er. Und das Gelände sei abgesehen vom Beton-Gerippe aufgeräumt.