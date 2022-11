Nach Insolvenz der Farchanter Traditionsgaststätte: Die Gemeinde wird Wirt

Von: Christian Fellner

Der Alte Wirt in Farchant: Die Traditionsgaststätte bleibt geöffnet, die Gemeinde sucht nun einen Pächter. © Andreas Mueller

Den Farchanter Wirt zu schließen, wollte die Gemeinde unbedingt verhindern. Nun betreibt sie ihn vorübergehend selbst und sucht einen Pächter. Derweil läuft ein Insolvenzverfahren.

Farchant – Aus der Gerüchteküche im Dorf ist der Alte Wirt in letzter Zeit nicht mehr herausgekommen. Was ist los mit der zentralen Wirtschaft mit Hotel in Farchant? Wie geht’s weiter? Nun herrscht Klarheit. „Die Gemeinde wird Wirt“, verkündete Christian Hornsteiner (CSU) am Mittwochabend bei einem Pressegespräch. Zumindest vorübergehend. „Wir übernehmen den Betrieb selbst, bis wir einen neuen Pächter gefunden haben“, verdeutlichte der Bürgermeister.

Als Verwalter fungiert ab sofort George Kink. Der frühere Eishockeyprofi arbeitet schon länger bei der Gemeinde, hatte im Sommer im Schwimmbad angeheuert und sollte den Winter beim Bauhofteam verbringen. Nun hat er eine neue Aufgabe. „Ich freue mich drauf, das ist wieder eine neue Erfahrung“, betonte der 40-Jährige. Eines stellt Hornsteiner aber klar: Dass die Gemeinde den Gasthof selbst führt, wird keine Dauerlösung sein. „Das wäre allein schon rechtlich schwierig.“

George Kink leitet den Gasthofsbetrieb für die Gemeinde Farchant. © Andreas Mayr

Der Fall Alter Wirt hatte sich in den vergangenen Wochen und Monaten zugespitzt. War im Sommer noch die Rede von einem vorläufigen Insolvenzverfahren für die GmbH des bisherigen Pächters, Volker Lux, der zwischenzeitlich noch den Brandstatthof in Steingaden übernommen hatte, so ist dieses zum 1. November nun endgültig eröffnet worden. Seit zirka August stand der Gasthof in Farchant bereits unter der Betreuung eines Insolvenzverwalters der Pluta AG in München, die einen vorübergehenden Geschäftsführer einsetzte. Nun aber ist endgültig Schluss: Zum 31. Oktober ging das Objekt zurück an die Gemeinde Farchant.

Alter Wirt in Farchant: Der Ort für Veranstaltungen

Dort musste man schnell handeln. Denn: „Uns war wichtig, dass wir den Alten Wirt nicht zusperren müssen“, betont Hornsteiner. „Das wäre die schlechteste Variante gewesen.“ Schließlich ist das Wirtshaus ein Anlaufpunkt für viele Ortsvereine. „Die großen Veranstaltungen finden alle dort statt.“ Allein schon wegen des Saals, der an die 300 Gäste fasst.

Also, was tun? Der Gemeinderat fasste schließlich einstimmig und nicht-öffentlich die Entscheidung, dass die Kommune selbst den Betrieb aufrechterhält. Mit Hilfe von Kink. Die Personalie war wiederum Hornsteiners Idee. „Er hat Versicherungskaufmann gelernt, als Eishockeytrainer musste er Personal führen“, nennt der Rathauschef die Hintergedanken. „Also bin ich direkt auf ihn zugegangen. Zum Glück hat er sofort Ja gesagt.“ Vergangenen Freitag war das. „Das lief jetzt alles sehr spontan und schnell.“

Traditionsgaststätte: 13 Angestellte werden übernommen

An den Rahmenbedingungen ändert sich vorläufig wenig. „Der Betrieb läuft ganz normal weiter. Wir übernehmen auch das komplette Personal“, versichert Hornsteiner. Das sind immerhin 13 Angestellte, von denen einige in Teilzeit arbeiten. „Doch die Leute brauchen einen Ansprechpartner.“ Auf Kink kommen Themen wie der Einkauf, die Organisation der Rezeption oder die Dienstplanung zu. „Er soll ein Koordinator sein“, fasst Hornsteiner zusammen. Und Schnittstelle zur Gemeinde.

Wie lange diese Lösung bestand haben wird, kann der Bürgermeister nicht abschätzen. „Vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht dauert es länger.“ Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet. In jedem Fall wird man die Suche nach einem neuen Pächter nicht übers Knie brechen. „Dazu ist der Alte Wirt zu wichtig.“ Das stellt auch Kink heraus: „Er ist ein Stück Farchant, gehört fest zum Ort.“

Gemeinde besitzt das Anwesen seit rund 40 Jahren

Seit rund 40 Jahren besitzt die Gemeinde das Anwesen. Die hat zuletzt wieder kräftig investiert. Rund 600 000 Euro flossen in den Brandschutz. „Ausgaben, die niemand sieht, weil sich an der Qualität für den Gast nichts ändert“, sagt Hornsteiner. Doch sei die Unterkunft in keinem schlechten Zustand. „Wir haben immer wieder modernisiert, die Zimmer hergerichtet.“ Immerhin verfügt das Hotel über eine Kapazität von 50 Betten. „Der größte Teil davon ist wirklich sehr gut in Schuss.“ Das würden auch die Buchungszahlen zeigen: „Das Geschäft war heuer sehr gut.“

Die Wirtschaft aufzugeben, kam der Gemeinde nicht in den Sinn. „Das wäre jetzt auch eine schlechte Signalwirkung gewesen“, betont Hornsteiner mit Blick auf das gerade neu eröffnete Explorer-Hotel in der Föhrenheide. Nach dem Motto: neues Haus auf, Traditions-Gasthof zu. Auf derlei Diskussionen wollte man sich nicht einlassen. Vielmehr könne Farchant beide Betriebe parallel leicht vertragen.