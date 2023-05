Radlfahrer ohne Licht sorgt für Vollsperrung des Farchanter Tunnels

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Ein Radlfahrer war verbotenerweise im Farchanter Tunnel unterwegs. Das sorgte für eine Vollsperrung © Sehr

Ein Radfahrer ist ohne Licht im Farchanter Tunnel unterwegs gewesen. Das sorgte für eine Vollsperrung der Röhre. Eine Polizeistreife musste ihn letztlich einsammeln.

Farchant - Ohne Licht war ein Radlfahrer im Farchanter Tunnel am Donnerstag, 4. Mai, in Richtung Oberau unterwegs. Ein Verkehrsteilnehmer rief daraufhin über Notruf die Polizei und teilte ihr diese verbotene Irrfahrt mit. In Deutschland ist es laut Gesetz untersagt, mit einem Zweirad durch Tunnel für den Kraftfahrverkehr zu fahren.

Wegen Wartungsarbeiten ist aktuell nur eine Röhre des Farchanter Tunnels geöffnet

Der Farchanter Tunnel ist aktuell aufgrund von Wartungsarbeiten nur in einer Röhre mit Gegenverkehr befahrbar. Diese wurde umgehend gesperrt. Eine Polizeistreife konnte den Radfahrer zügig ausmachen und samt Rad einsammeln und aus dem Tunnel bringen.