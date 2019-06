Schwerer Unfall am Farchanter Tunnel

Nach einem Frontalzusammenstoß mehrerer Pkw hinter dem Nordportal des Farchanter Tunnels kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Der Tunnel ist komplett gesperrt.

Farchant - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es gegen 16.45 Uhr am Nordportal des Farchanter Tunnels in Richtung Oberau gekommen. Nach Auskunft der Polizei sind mehrere Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Mindestens eine Person wurde dabei eingeklemmt. Die Beamten vermuten Schwer- bis Schwerstverletzte unter den Insassen der Pkw. Der Tunnel ist während der Rettungsarbeiten in nördlicher Richtung gesperrt. Auf der Ausweichroute über Burgrain und Farchant kommt es zu massiven Behinderungen.