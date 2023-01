Skihänge sollen nochmal beschneit werden: Vorfreude aufs Winter-Comeback

Von: Alexander Kraus

Idylle im Ried: Ein Bild aus den letzten Skitagen in Farchant kurz nach dem Jahreswechsel, bevor der Schnee endgültig dahingeschmolzen war. Schattenlage hilft nicht © . cf

Oberau und Farchant wollen an ihren Skihängen noch einmal die Schneekanonen anwerfen. Gerade in Oberau ist man erleichtert, der Skilift im Rabenkopf war in diesem Winter nur drei Tage in Betrieb.

Farchant/Oberau – Der Winter kehrt zurück ins Werdenfelser Land. Und er wird sehnlichst erwartet. Eng verbunden mit den aktuellen Wetterprognosen, die zumindest Kälte versprechen, ist die Hoffnung, dass an den Skiliften in Oberau und Farchant bald wieder Betrieb herrscht. Bislang war das Skivergnügen eher mau – das lag am mangelnden Schnee und den zu warmen Temperaturen.

In Farchant war der Lift im Ried zumindest zwei Wochen über die Weihnachtsferien vom 23. Dezember bis 5. Januar geöffnet. „Es ist ganz wichtig, dass unsere Kinder im Ort Skifahren können“, betont Christian Hornsteiner (CSU). Selbst wenn die Skifahrer nicht von ganz oben starten durften, sondern nur rund zwei Drittel des Hangs nutzen konnten. Beim sogenannten Zuschauerausstieg mussten die Nutzer den Schlepplift verlassen. So war die Abfahrt zwar nur von kurzer Dauer, aber„für die Kinder war das völlig ausreichend“, versichert der Farchanter Bürgermeister. Hauptsache, es gibt überhaupt ein Angebot am heimischen Berg. Geplant war freilich gewesen, auch den oberen Teil des Hangs freizugeben. „Aber das haben die Temperaturen nicht hergegeben“, bedauert Hornsteiner. Als dort die Beschneiung erfolgen sollte, war es zu warm geworden.

Farchant: bis zur Hälfte soll der Skihang am Ried nochmal beschneit werden

Nun blickt der Rathauschef aber zuversichtlich nach vorne. Er ist voller Vorfreude, dass die Anlage bald wieder geöffnet werden kann. „Bis zur Hälfte werden wir nochmals beschneien“, verkündet er. Wenn die Gegend in ein weißes Gewand gekleidet ist, herrsche bei den Skifahrern „ein Bewusstsein für den Winter“, anders als bei einer grünen Landschaft. Um die erneute Beschneiung kümmert sich die heimische Firma Kappelmeier, mit der die Gemeinde einen Dienstleistervertrag abgeschlossen hat.

Oberau: Schattenlange hilft nicht: Temperaturen auch für Skiliftbetrieb am Rabenkopf zu warm

Im Nachbarort Oberau lief der Lift am Rabenkopf noch deutlich kürzer als in Farchant. Kurz vor Weihnachten hatten die Mitarbeiter der Firma Kappelmeier mit der Beschneiung und Präparierung der Piste begonnen. Doch das Glück währte nicht lange: Nur drei Tage konnte dort auch gefahren werden. „Dann ist alles weggetaut“, moniert Peter Imminger (CSU). Trotz der Schattenlage des Hangs am Rabenkopf. Erstmals hat die Gemeinde dem Bürgermeister zufolge in diesem Winter die Schneeerzeugung und Präparierung an die Firma vergeben. In den vergangenen Jahren hatte sich stets der gemeindliche Bauhof um die Piste gekümmert. Doch bei allen Profis, die am Werk waren – für mehr Skibetrieb hat es nicht gereicht. Es war schlichtweg zu warm. „Der Schnee ist den Berg runtergelaufen. Aber er ist professionell runtergelaufen“, erklärt Imminger mit einer Portion Galgenhumor.

Für Robert Zankel ist es ganz wichtig, dass der Lift wieder öffnet. „So bieten wir für die Kinder am Ort eine Option“, sagt der geschäftsleitende Beamte im Rathaus. Sobald es möglich ist, wird die Gemeinde einen neuen Versuch für die Beschneiung starten. Doch: Im kleinen Wintersportzentrum unterhalb des Ettaler Bergs gibt es noch eine zweite Attraktion: den Natureisplatz, der zum Eislaufen genutzt wird. Gelegentlich geht auch eine Eishockey-Partie zusammen. Aber auch da steht und fällt alles mit frostigen Temperaturen. „Wir hängen einfach am Wetter“, sagt Imminger. In diesem Tagen geht der Blick des Rathauschefs morgens stets in Richtung Himmel und dann zum Thermometer. Er hofft auf die Kälte, die nun zumindest nachts ja auch kommen soll.