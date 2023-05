Klänge wie von schief gespielten Blasinstrumenten: Bauarbeiten im Farchanter Tunnel im vollen Gange

Von: Christian Fellner

Da dampft’s ganz kräftig: Mit 3000 Bar wird Wasser an die Tunnelwand gepresst, um sie zu reinigen. © Thomas Sehr

In den Farchanter Röhren laufen die Sanierungsarbeiten auf Hochtouren. Eine Spezialfirma 24 Stunden am Werk.

Farchant – Lärmtechnisch ist das eine interessante Geschichte bei der Sanierung der Farchanter Tunnel: Ohrenbetäubend zieht eine Maschine ihre Bahnen in der Oströhre, presst Wasser mit Hochdruck von 3000 Bar in gut zwei bis drei Metern Höhe gegen die Tunnelwand, um sie von Schmutzresten nach dem Betonieren zu reinigen und sie für das Auftragen der schützenden Expoidharzschicht vorzubereiten. Am anderen Ende, auf der Loisachbrücke am Nordportal, kratzen derweil zwei Bagger mit ihren Schaufeln die gummiartige Abdichtschicht vom Grundbeton des Bauwerks. Das macht Geräusche, als würden sich vollkommen unmusikalische Menschen an Blasinstrumenten vergehen.

Präzises Arbeiten mit der Baggerschaufel war auf der Loisachbrücke gefordert, um die Deckschicht abzutragen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Seit rund drei Wochen laufen die Sanierungsarbeiten am Tunnel, der im Mai 2000 eröffnet worden war und nun, nach 23 Jahren, eine Generalüberholung bekommt. „In baulicher wie in technischer Hinsicht“, erklärt Karl Kergl vom Staatlichen Bauamt in Weilheim. Bis Ende Juli soll die Oströhre wieder auf Vordermann gebracht werden, im Jahr 2024 folgt der westliche Tunnel. Insgesamt kostet das Projekt rund 11 Millionen Euro, um die Anlage für die Zukunft gut aufzustellen.

Tunnel Farchant wird generalüberholt: Streusalz hat die Tunnelwände stark in Mitleidenschaft gezogen

„Gott sei Dank haben wir bei diesem Tunnel zwei Röhren“, sagt Kergl. „So können wir den Verkehr zumindest durch die andere laufen lassen. Das schaut später zum Beispiel beim Kramertunnel schlechter aus.“ Da sind in einem solchen Fall Komplettsperren unvermeidlich. Bis es soweit kommt, vergeht aber noch einige Zeit, schließlich geht der Tunnel auf der Westseite Garmisch-Partenkirchens vor 2025 nicht ans Netz.

Viel Handarbeit: Ein Mitarbeiter bereitet die frisch mit Beton bespritzte Tunnelwand auf. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Volle Konzentration gilt daher dieser Tage dem Farchanter Bauwerk. Die Experten der Firma Vogl+ aus der Steiermark, Fachleute für Betonsanierungen, arbeiten dort ohne Unterlass. „24 Stunden, sieben Tage die Woche“, betont Bauleiter Andreas Obersamer. Mit einem Team von 30 Mann ist er vor Ort und geht dem Tunnel an die Substanz. Die erste Aufgabe war das Abfräsen der Wände bis zu einer Höhe von gut drei Metern. Sie waren durch Streusalz stark in Mitleidenschaft gezogen worden. „Das Salz frisst sich richtig in den Beton, und man muss verhindern, dass es auf den Stahl dahinter kommt“, erläutert Kergl das Problem. Vier Zentimeter dick wurden die Wände abgetragen, um im nächsten Schritt mit Spritzbeton alles frisch zu belegen.

Sanierungsarbeiten im Tunnel Farchant: Auch die Technik soll auf den neuesten Stand gebracht werden

Da ist noch echte Handarbeit gefragt. Mit dem Schlauch spritzen die Mitarbeiter das Material auf die Fläche, dann wird modelliert und hinterher alles feinsäuberlich geglättet. Rund 2,3 Kilometer auf jeder Wandseite. In dieser Woche soll dieser Arbeitsschritt abgeschlossen sein. Danach aber geht es weiter. Denn die Wände müssen mit Epoxidharz versiegelt werden. Nach einer Grundierung folgen vier Schichten, damit der Beton darunter optimal abgedeckt wird. „Das ist der Mercedes unter den Schutzmaßnahmen“, sagt Obersamer. Und soll lautet Kergl dann auch für die nächsten Jahrzehnte halten.

Bis Ende Mai will die Firma Vogl+ durch sein mit diesem Teil ihrer Arbeiten. Dann müssen die Elektriker ran. Denn auch in Sachen Technik erfährt der Tunnel ein Update. Alles wird auf den modernsten Stand gebracht, es gibt eine energiesparende LED-Beleuchtung. Drei Wochen sind dafür Zeit.

Zum Schluss wird im Tunnel Farchant noch die Fahrbahn saniert

Dann fehlt noch der letzte Schritt: die Fahrbahn. Auch der Belag erhält eine Spezialbehandlung mit Epoxid, um so griffig wie möglich zu sein. „Da wird der Zeitfaktor wirklich spannend“, betont Obersamer. Beim Einbau der Deckschicht müssen die richtigen klimatischen Bedingungen herrschen, um ein ideales Resultat zu erreichen. „Wir sind abhängig von der Luftfeuchtigkeit und vom Taupunkt“, sagt der Bauleiter. Regnet es zu viel, ist es zu feucht, ist es zu warm, kondensiert das Wasser an den Tunnelwänden und auf der Fahrbahn.

Bisher ist der Zeitplan kein Problem. „Wir sind sehr gut dabei“, urteilt Kergl. Bis zu den Sommerferien soll die Baustelle für dieses Jahr beendet sein. „Den Urlaubsverkehr wollen wir nicht behindern.“ An den Betonbau-Experten aus Österreich wird’s nicht liegen. Die arbeiten eh schon ohne Unterlass.

