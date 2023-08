Wasser marsch – Kuhflucht-Wasserfälle wie entfesselt

Von wegen beschaulich plätscherndes Bächlein. Die Kuhflucht-Wasserfälle schwellen zu bedrohlichen Wassermassen an.

Naturgewalt im Werdenfelser Land

Von Christof Schnürer schließen

Die regelmäßigen Regenfälle in den Sommerferien lassen wieder die Pegel anschwellen. Ein ganz besonders Schauspiel haben am Wochenende die Kuhflucht-Wasserfälle bei Farchant geboten.

Farchant - Irgendwie angsteinflößend, wie sich am Samstagmittag die Kuhflucht-Wasserfälle präsentiert haben. Mit unglaublichem Getöse schossen ungeheure Mengen an Wasser mit Mordsgetöse im Estergebirge die Hänge hinunter. Viele Schaulustige aus dem nahegelgenen Farchant verfolgten dieses Naturschauspiel an Ort und Stelle.