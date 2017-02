Trachtenball in Garmisch: Gaudi-Wettbewerbe mit Lachgarantie

Der Landrat Anton Speer scheitert beim Radlrennen, Festzeltwirt Josef Adlwärth erkennt sein eigenes Bier nicht und beim Farchanter Trachtlerchef Hans Schmid junior kracht das Mini-Plastikauto zusammen. Jede Menge zu lachen gab‘s beim Bürgerlichen Trachtenball des Volkstrachtenvereins Garmisch. Und zwar nicht nur auf Kosten der Ehrengäste.

+ Opfer eines tückischen Radls wird Landrat Anton Speer: Lenkt er rechts, fährt’s links, lenkt er links, fährt’s rechts © Wolfgang Kaiser

Garmisch-Partenkirchen – Wussten Sie schon, dass geplant ist, Garmisch-Partenkirchen gemäß einem heimischen Häuserbauer in „Hummelhausen“ oder nach einem Multi-Hotelbesitzer in „Kavun-City“ umzubenennen? Wussten Sie wenigstens, dass sich die längste Straßenbaustelle der Welt bis vor kurzem jahrelang an der Fürsten- und Lazarettstraße hingezogen hat? Oder haben Sie zumindest erfahren, dass zwei Grainauer beim Alten Tanz so langsam geplattelt haben, dass sie an Ort und Stelle eingefroren sind – was beim dortigen Permafrostboden ohnehin nicht wundert? Gaudi-Szenen aus einem Fasenachtsball, der alle Jahre zu den unterhaltsamsten in Garmisch-Partenkirchen zählt: Der Bürgerliche Trachtenball des Volkstrachtenvereins Garmisch bietet am Faschingssamstag in der Bayernhalle nicht nur Tanzvergnügen, sondern auch Humor am laufenden Band.