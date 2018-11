Froschhauser Leonhardifahrt: Dafür engagieren sich die Teilnehmer

Prächtig geschmückte Rösser, aufwändig gestaltete Motivwagen und Gläubige in Trachtengewändern – das macht Leonhardi aus. Die Wallfahrt im Murnauer Ortsteil Froschhausen zählt zu den traditionsreichsten im gesamten Oberland.

Murnau –Die Froschhauser Leonhardifahrt startet am Dienstag pünktlich um 9 Uhr zu Ehren des heiligen Pferde- und Viehpatrons St. Leonhard in Bewegung. Da die Veranstaltung bei jeder Witterung stattfindet, hoffen die Organisatoren auf mildes Wetter.

Dafür betet auch der Murnauer Maler Florian Machne, der seit 40 Jahren an der Froschhauser Leonhardifahrt teilnimmt, Einige Male wurde er dabei richtig nass. In mühevoller Handarbeit hat der Hobby-Wagenbauer für das diesjährige Gefährt der Ministranten einzelne Täfelchen bemalt, worauf die Murnauer St.-Nikolaus-Kirche sowie neun weitere Gotteshäuser aus der näheren Umgebung abgebildet sind. „Ich habe sie allesamt abfotografiert und dann gemalt“, sagt der Künstler über seine originalgetreuen Werke.

Die Pferdeprozession, in die sich der Leonhardi-Verein sowie Trachten-, Musik- und Schützenvereine der Region einreihen, führt durch den Murnauer Markt bis nach Froschhausen – dabei wird auch die Rokoko-Kirche St. Leonhard passiert. Außerdem verteilt der Murnauer Pfarrer Siegbert Schindele an einem Feldkreuz im Ort seinen Segen. Im Anschluss stellen sich die Mitwirkenden auf einer Wiese östlich des Froschhauser Sees auf. Sobald alle angekommen sind – etwa gegen 10 Uhr – hält Schindele einen Feldgottesdienst.

Franz Neuner, Vorsitzender des ausführenden Leonhardi-Vereins, der den Festzug mit viel Herzblut und ehrenamtlichem Engagement auf die Beine stellt, rechnet mit reger Beteiligung. Ihm zufolge dürften rund 350 Pferde, 60 Festwagen und 900 Teilnehmer dabei sein. „Das Besondere an unserer Wallfahrt ist, dass es nur um die Sache geht“, erklärt Neuner. „Als Entgelt winken lediglich Gottes Lohn, der Segen und eine Brotzeit.“ Auf einem Grundstück schräg gegenüber von St. Leonhard gibt es Sitzmöglichkeiten sowie eine Verköstigung für Teilnehmer und Besucher.

Parallel zu der Wallfahrt findet an der Murnauer Bahnhofstraße ab 8 Uhr der Leonhardimarkt statt. Hier bieten lokale Bauern und Händler kulinarische Köstlichkeiten und regionale Produkte an. Wer will, kann den Tag mit Tanz und Musik ausklingen lassen. Um 20 Uhr veranstaltet der örtliche Trachtenverein einen Leonhardi-Tanz im Murnauer Kultur- und Tagungszentrum.

Constanze Wilz